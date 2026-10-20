時碩泰國春武里超級園區啟用 新產能接棒、啟動第二成長曲線

時碩工業（4566）20日宣布，位於泰國春武里府的超級智慧製造園區正式開幕。占地17.76公頃，為集團單一最大生產基地，並已於第3季進入試量產。隨著AI液冷、航太及高價值精密製造能力陸續導入，泰國園區將成為時碩全球製造布局的重要據點，為第二成長曲線奠定基礎。

面對全球供應鏈重組與客戶在地化需求，時碩將春武里園區定位為「區域生產中心、全球供應鏈樞紐與東協市場橋頭堡」，串聯台灣、中國大陸及泰國生產基地，提升全球產能調度彈性、交付效率與供應鏈韌性。

時碩集團創辦人暨總裁黃亞興表示，集團成立 26年來，始終秉持「做專、做精、做強」的經營理念。「泰國園區不只是新增一座工廠，更是時碩深化全球布局、強化製造能力與開創下一階段成長的重要里程碑。」

在新興業務方面，泰國園區將逐步導入AI伺服器液冷相關產線；航太業務則結合天陽航太的精密鑄造與製造能力，規劃於2027年建置鋁合金精密鑄造生產線，期望2028年投產。

此外，集團亦持續布局半導體設備及具身機器人等高價值精密零組件應用，擴大未來成長動能。

從台灣起步、2018年掛牌上市，到泰國超級園區啟用，時碩正逐步發展為跨區域、跨製程及跨產業的全球精密製造平台。隨著新產能與新業務陸續到位，集團將持續強化技術整合與全球供應能力，推動營運結構升級及長期成長。

黃亞興強調，泰國不是時碩全球布局的終點，而是下一階段成長的起點。展望未來，時碩將秉持「時碩集團 ‧ 開枝散葉 ‧ 智引未來 ‧ 共創價值」的發展願景，持續深化核心技術、智慧製造與全球布局，攜手客戶及合作夥伴，共創長期價值。