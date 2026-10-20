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一卡通攜手環境部...環保綠點可換一卡通綠點 擴大綠色消費

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

一卡通（6033）積極響應政府淨零減碳政策，以「一卡通綠點」推動ESG永續發展，iPASS MONEY App結合一卡通綠點回饋機制，打造環境友善的消費生態圈。一卡通20日宣布加入環境部環保集點」計畫，推出「點點成金，好康再升級」活動，自10月20日起至12月31日止，民眾只要使用環保綠點成功兌換一卡通綠點，可獲得50元iPASS MONEY優惠券1張。

環境部為推廣綠色消費與資源循環理念，推行「環保集點制度」，鼓勵民眾透過日常行動實踐環保。無論是購買環保標章產品、搭乘大眾運輸，或參與環保行動，皆可累積「環保綠點」回饋。環保綠點可用於兌換或折抵具有環保標章、碳足跡標籤、MIT 微笑標章、台灣優良農產品（CAS）標章、有機農產品標章、產銷履歷（TAP）及綠色保育標章認證的環保產品；亦可於環保標章旅宿、環保標章旅行社、環保餐廳／綠食飯桌、生態遊憩及環境教育設施場所，使用環保綠點折抵住宿、遊憩、門票等費用，讓民眾的綠色消費與環保行動轉化為實質回饋。

一卡通公司對齊政府2050淨零減碳目標，推行「一卡通綠點」累點機制，希望鼓勵民眾於日常生活中時實踐綠色生活。無論是搭乘綠色大眾運輸、無紙化的生活繳費都能累積「一卡通綠點」，一卡通綠點1點價值等於1元，可用來折抵搭乘交通、生活繳費、捐款、好禮券或三大超商、美廉社、里仁等綠色消費，兌換成儲值金。

一卡通提醒用戶，將一卡通記名卡同時同意加入「iPASS MONEY App」及「環保集點 App」之點數回饋計畫，搭乘大眾運輸可同步累積一卡通綠點與環保綠點，讓每一次的綠色交通都能轉變為實質回饋，形成友善綠色循環。

綠色消費 一卡通 環保 環境部 消費

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