出席國際五金工具博覽會 總統：支持產業發展讓「台灣製造」代代相傳

由台灣手工具公會主辦的「2026台灣國際五金工具博覽會 × 五金工業展」，20日在台中國際會展中心隆重開展。總統賴清德致詞時表示，五金工具是台灣製造業的重要基礎，政府將持續支持產業發展，期盼在政府與產業界共同努力下，讓「台灣製造」這個國際品牌代代相傳，持續發揚光大。

賴清德指出，為因應國際情勢的變化和挑戰，政府從去年開始，推動930億元的韌性特別預算，支持受影響的產業，降低融資門檻、加速升級轉型、協助開拓市場、穩定就業。他在執政兩周年談話，強調政府要大力支持中小微企業發展。

行政院最近陸續通過「支持及壯大中小微企業方案」及「中小微企業轉型升級發展條例」草案，將在未來8年加碼投入1,000億元，從資金融資、人才培育、技術研發、數位與淨零轉型等面向，給予中小微企業更大的支持。

賴清德說，若加上經濟部原先每年編列約100億元預算支持中小微企業，明年起，政府每年將有250億元協助中小微企業升級轉型。

「台灣國際五金工具博覽會 × 五金工業展」延續去年「Team Taiwan-攜手打造台灣製造新韌性」的主軸，今年以「TEAM TAIWAN從製造到共創｜AI 賦能・智慧升級」為題，呈現台灣五金產業從穩定供應，走向與國際客戶共同開發的新階段。

面對關稅與市場環境變動，本屆展會規模逆勢成長，共集結450家參展企業、使用逾1,000個攤位，攤位數較去年成長逾25%，並擴大為雙樓層展出。開展首日即吸引逾萬人次到訪，各展區洽談熱絡。

主辦單位今年赴歐亞六大國際專業展推廣，邀請逾百位國際買主來台，人數創歷屆新高，對象涵蓋Stanley Black & Decker、Snap-on、Würth等國際工具品牌，以及Kingfisher、Ace Hardware、OLeroy Merlin、Kingfisher、OBI等全球居家修繕通路，另有逾25家國際專業媒體到場採訪。

去年，本展作為台中國際會展中心第一場國際專業展，賴清德出席時肯定台灣手工具與五金零組件以「高品質、高韌性、交期快」贏得各國信賴，是中小企業出口的重要基石，並期許台灣不僅是手工具王國，更要成為智慧製造的國際新典範。

一年後，展會規模持續成長，總統再次親臨，肯定業者在關稅、匯率與供應鏈重組等挑戰下展現的韌性，並表示政府將持續與產業站在一起，支持中小企業導入AI、智慧製造與低碳轉型，讓台灣從「Made in Taiwan」走向與世界共同創造價值。

開幕典禮由來自澳洲的消防員揭開序幕，五位消防員手持台灣業者生產的工具登台示範。救災現場分秒必爭，工具絕不能失效；從救援、防災到民生設施的維護，可靠的工具與在地製造能量，正是全社會防衛韌性與國家安全的重要一環，也讓台灣五金產業的價值，從出口競爭力延伸為守護社會的力量。

本屆展覽規劃工具與配件、金屬加工製程與設備、廠房設備與工業安全、汽車修護與電動車應用、螺絲扣件、園藝農業與戶外用品、建築與居家修繕，以及智慧製造自動化八大展區。

產品從手工具、扭力與檢測工具、扣件與金屬加工，延伸至汽車保修與電動車服務設備、智慧倉儲與自動化應用，完整呈現台灣五金產業鏈的深度與廣度。

台灣手工具公會理事長謝武志與朗盛行銷總經理劉子豐表示，國際品牌需要的已不只是穩定出貨的工廠，而是能共同開發下一代產品的夥伴。

中台灣從材料、鍛造、熱處理到精密加工，上下游供應鏈在展館周邊即可串聯，買主上午在展場確認規格、下午就能走進工廠，大幅縮短供應商評估時間。主辦單位將持續整合買主邀請、商務媒合與產業聚落訪廠，讓全球買主看見台灣製造是最值得信賴的合作夥伴。

展期間同步舉辦「TEAM TAIWAN從韌性製造到智慧共創」全球五金高峰論壇，10月20日至21日共六場，聚焦市場趨勢、材料共創、AI應用與減碳轉型，由竹田光貴副會長分享日本居家修繕中心的選品邏輯，並邀請中國鋼鐵與多所大學的產學專家交流實務。

開展前一日由經濟部國際貿易署主辦、外貿協會執行的採購洽談會，邀請近60家國際買主與國內廠商一對一洽談，買主可接續參觀本展並就近驗廠。現場另有闖關抽台日來回機票等活動，歡迎國內外專業買主把握展期蒞臨參觀。

總統賴清德致詞時表示，五金工具是台灣製造業的重要基礎，政府將持續支持產業發展。記者宋健生／攝影