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高雄亞灣社宅下月開放申請 雙軌步行可到最便宜套房月租7990元

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
亞灣社宅三房房型。圖／高市都發局提供
亞灣社宅三房房型。圖／高市都發局提供

亞洲新灣區的「亞灣智慧社宅」第一期工程完工，今由副市長林欽榮開箱實品屋。他表示，亞灣社宅享雙軌交通優勢，輕軌軟體園區站步行3分鐘、捷運獅甲站步行9分鐘，總計634戶，11月19日起受理符合資格的市民提出申請。

亞灣智慧社宅第一期由市府自建，為地下2層、地上14層的集合住宅，提供634戶；第二期採公辦都市更新方式推動，預定下月動工，兩期合計提供逾1200戶社會住宅。

副市長林欽榮說明，亞灣社宅鄰近IKEA高雄店、Costco高雄中華店及三多商圈，搭乘輕軌也可前往夢時代購物中心，另鄰近亞灣2.0智慧科技創新園區及5G AIoT產業聚落，有助於就業人口縮短通勤時間，兼顧工作、家庭與日常生活。

高雄住宅及都市更新中心表示，本次招租634戶，包括套房451戶、一房型24戶、二房型147戶及三房型12戶，租金依家庭所得分為四級，套房每月最低7990元、一房型8380元、二房型1萬3760元、三房型1萬4900元，均含管理費。

社宅涵蓋托嬰中心、幼兒園、日間照顧中心、社區照顧關懷據點及店鋪等設施。此外，招租也依規定規畫一般戶、關懷戶，以及婚育家庭、原住民、警消等相關保障名額。

住都中心指出，申請人須為成年國民，於高雄市設有戶籍或就學、就業，家庭成員於高雄市無自有住宅，且家庭平均每人每月所得未超過5萬9395元，11月19日至12月18日下午5時30分受理申請。

亞灣社宅兩房房型。圖／高市都發局提供
亞灣社宅兩房房型。圖／高市都發局提供

亞灣社宅第一期工程完工，一房型共24戶。圖／高市都發局提供
亞灣社宅第一期工程完工，一房型共24戶。圖／高市都發局提供

亞灣社宅分兩期施工，第一期工程完工，預計下月開放申請，共634戶對外招租。圖／高市都發局提供
亞灣社宅分兩期施工，第一期工程完工，預計下月開放申請，共634戶對外招租。圖／高市都發局提供

亞灣社宅四種房型的租金一覽表。圖／高市都發局提供
亞灣社宅四種房型的租金一覽表。圖／高市都發局提供

社宅 高雄 套房 輕軌 林欽榮

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