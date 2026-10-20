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淘寶雙11搶先登場！逾5,000萬件家具跨境直郵到家 標榜「破損必賠」

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

淘寶天貓海外20日宣布，2026淘寶雙11從10月20日晚間8時至11月13日正式登場。今年淘寶以「好店好貨」與「質價比」為核心，結合大件家具直郵、在地化服務與多項購物優惠，滿足台灣消費者從日常添購到居家布置的採購需求。

繼今年618推出沙發直郵服務後，淘寶進一步拓展適用範圍，超過5,000萬大件家具，涵蓋床組、桌、椅、櫃等五大件家具品類，透過官方物流與在地合作夥伴，淘寶串接跨境運送、指定商品送貨上門及安裝服務，並提供官方物流「破損賠付」保障與部分家具在地退貨服務，大幅提升從選購、收貨到售後的便利性。

淘寶表示：「台灣消費者對高品質、有特色商品的需求持續增長，也更加重視整體購物的質價比。淘寶在台灣市場的長期投入，是將豐富的商品供給轉化為消費者能實際感受到的價值。今年雙11，淘寶持續升級消費者體驗，進一步提升跨境履約與售後保障，讓用戶從選購、收貨到售後都更便利、更安心。」

淘寶指出，在台灣市場長期經營本地消費者體驗，持續投入金流、物流與售後等平台能力建設，從支付、配送到退貨、一步步消除跨境購物的不確定性。支付方面，淘寶支援中信全球付、街口支付、Apple Pay及國際信用卡等多元本地支付管道；未使用信用卡消費者，也可透過超商取貨付款完成跨境購物。雙11期間用戶透過街口支付綁定信用卡付款，還能享有免手續費優惠。

物流方面，海量商品滿人民幣99元即享包郵。針對消費者對物流時效的差異化需求，淘寶官方物流於今年推出快捷與標準兩個時效產品，結合直郵與集運兩種模式，讓消費者在結帳時即可依自身需求選擇最適合的配送方案，平台並確保時效的穩定性與可預期性，讓消費者不再為「不知道什麼時候到」而焦慮。

退貨方面，全平台超過13億件商品可退貨，其中超過3億件支援本地超商退貨、超過10億件支援跨境退貨，買錯也不怕。消費者另可加購尊榮服務，享有包稅與售後必保，丟件、破損、缺件、錯單均可申請賠付，讓跨境購物後顧之憂更有保障。

今年雙11，淘寶進一步擴大家具直郵品類，從沙發延伸至床組、桌類、椅類及櫃類，涵蓋餐桌、書桌、電競桌、餐椅、衣櫃與鞋櫃等不同居家需求，並將更多超過70公斤的大件家具納入適用範圍。針對指定大型家具商品，淘寶透過官方跨境物流與在地合作夥伴，串接下單、通關、運輸、送貨上門及安裝服務，並提供付費送上樓選項，銜接商品到貨後的搬運與組裝需求。消費者可依商品頁面確認適用服務與費用，將配送及安裝納入採購規劃，更完整掌握從下單到家具就定位的流程與成本。官方物流亦提供破損賠付保障，部分家具更可使用在地退貨服務，讓消費者採購大件商品時，能同時兼顧商品選擇與售後保障。

淘寶觀察，台灣用戶除了關注價格，也更加重視品質、設計與實用性，透過跨境選購探索符合個人風格、生活需求與興趣的商品，追求在既有預算下更好的質價比。

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