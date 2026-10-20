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亞太首家希爾頓世家酒店落腳台南！344間客房、明年首季開幕

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
台南希爾頓世家酒店規劃有344間現代化客房與套房。台南希爾頓世家酒店／提供
台南希爾頓世家酒店規劃有344間現代化客房與套房。台南希爾頓世家酒店／提供

國際飯店集團持續加碼台灣市場。希爾頓集團旗下希爾頓世家酒店（Signia by Hilton）首度進軍亞太市場，選定台南設立亞太首家、全球第九家據點「台南希爾頓世家酒店」，規劃344間客房與套房，預計2027年第1季末開幕，並將於10月29日舉辦首場人才招募活動，為開幕營運提前布局。

希爾頓集團看好台灣旅宿市場發展潛力，將希爾頓世家酒店亞太首店落腳台南，鎖定商務、休閒及會議宴會市場，結合台南歷史文化、觀光及美食資源，擴大國際高端旅客客源。

台南希爾頓世家酒店位於台南市精華地段，除客房設施外，並規劃可容納800人的大型宴會廳，挑高6公尺、採無柱式設計，另設有四間多功能會議室，搶攻企業會議、商務活動及婚宴市場。

餐飲設施方面，飯店將設置全日餐廳、中餐廳、品牌特色大廳酒吧及Club Signia俱樂部，並配置室內恆溫泳池、健身中心等休閒設施，透過住宿、餐飲及宴會等多元服務，拓展營運收入來源。

希爾頓世家酒店主打結合商務與休閒的高端住宿體驗，品牌核心概念「Signia Shift」強調飯店空間可隨不同時段轉換使用情境，白天提供商務會議與工作空間，傍晚則轉化為餐飲、社交及休閒場域，滿足商務與度假旅客的不同需求。

隨著新飯店開幕進入倒數，台南希爾頓世家酒店將於10月29日舉辦首次大型人才招募活動，招募範圍涵蓋飯店各營運部門，包括客房、餐飲及相關服務人才，並提供國際連鎖飯店培訓制度與職涯發展機會。

希爾頓集團表示，集團已連續十年獲得Great Place to Work「亞洲最佳職場」旅宿業第一名，未來將延續集團人才培育及員工福利制度，為台南新飯店建立營運團隊。

隨著亞太首家希爾頓世家酒店進駐，台南高端飯店市場將再添國際品牌新據點，也為當地商務會展、宴會餐飲及高端住宿市場帶來新的競爭。

亞太區首家希爾頓世家酒店Signia Hilton選址古都台南，展現對在地發展的強烈信心。台南希爾頓世家酒店／提供
亞太區首家希爾頓世家酒店Signia Hilton選址古都台南，展現對在地發展的強烈信心。台南希爾頓世家酒店／提供

亞太 希爾頓 酒店

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