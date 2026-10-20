快訊

拆廟！少年霸凌案引600人撻伐 張善政出手：下周二強拆中壢武和宮

MLB／旅美生涯起伏終圓夢 鄭宗哲憶披紅襪戰袍重返大聯盟淚灑記者會

雪崩後雪白狗狗消失山中！失蹤50小時靠AirTag奇蹟獲救 飼主見一幕哭了

聽新聞
0:00 / 0:00

養豬到食品加工一條龍 屏東中央畜產新廠啟用 花禮變76.5萬善款挺屏基

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
中央畜產食品新廠今舉行啟用暨感恩開幕典禮。記者劉星君／攝影
中央畜產食品新廠今舉行啟用暨感恩開幕典禮。記者劉星君／攝影

從8頭母豬起家，逐步發展一貫化畜牧產業，屏東在地企業中央畜產歷經一甲子，今迎來食品加工新廠啟用，象徵從種豬培育、飼料生產、肉豬飼養跨足食品加工，邁向產業升級。新廠開幕不收花圈、花籃，總經理蘇鵬邀賓客將花禮費轉為善款，支持屏東基督教醫院智能醫療大樓興建計畫，讓企業發展喜事一起守護地方醫療力量。

中央畜產由蘇增、蘇鵬兄弟接手父親經營家庭式養豬副業，最初僅8頭母豬，經過60多年打拚，逐步建立從種豬、飼料到肉豬飼養的一貫化生產體系，如今跨足食品加工，企業也傳承至第三代。新廠成立投入約近8億元。

董事長蘇增致詞時感性回顧建廠歷程，直言一路走來並不容易，尤其土地使用限制與法規調整，曾讓企業投資面臨挑戰。他感謝前縣長潘孟安、時任立委周春米及中央、地方政府協助，讓屏東產業發展逐步突破限制，也感謝合作金庫提供融資支持。他幽默說，銀行願意提供資金令人感動，「美中不足的是，每個月利息還是要還」，引起現場笑聲。

蘇增說，新廠歷經工程延宕及各項挑戰，感謝建築師、顧問及協力廠商投入心力，期盼新廠能為屏東養豬產業及台灣本土豬肉品質、食品安全盡一份心力。

總經理蘇鵬說，從籌備到新廠啟用歷時約4、5年，今天終於從「籌備中」轉為「歡迎光臨」，充滿感謝。中央畜產近期獲屏東縣卓越企業永續發展獎，感謝縣府肯定，未來導入智慧農業、數位轉型，串聯畜牧生產與食品加工，朝低碳食品方向發展，從製程，能源，資源使用，努力減少對環境衝擊，也將逐步發展銀髮族飲食需求產品。

今天也剛好是蘇鵬生日，麟洛義消夥伴特別獻花祝福，全場賓客合唱生日快樂，展現蘇鵬的好人緣。

中央畜產近年推動環境永續，牧場設置沼氣發電系統，將豬隻排泄物轉化為再生能源，並導入生物脫硫技術，處理後的排放水導入生態池，兼顧畜牧生產與生態環境。

開幕「以公益代替花禮」，中央畜產邀請賓客將祝福轉為捐款，支持屏基智能醫療大樓建設，由院長吳榮州代表受贈。屏基表示，今天共募約75萬元。

吳榮州感謝企業拋磚引玉，指出屏基瑞光路新院區建築主體雖已竣工，後續內裝、醫療設備及啟用準備仍需龐大經費，期盼更多企業共同支持，讓屏東鄉親在地就能獲得安心、完善的醫療照護。

中央畜產食品新廠今感恩開幕典禮，今天剛好也是總經理蘇鵬（右四）生日，麟洛義消夥伴送花獻上祝福。記者劉星君／攝影
中央畜產食品新廠今感恩開幕典禮，今天剛好也是總經理蘇鵬（右四）生日，麟洛義消夥伴送花獻上祝福。記者劉星君／攝影

中央畜產食品新廠今感恩開幕典禮，董事長蘇增（左二）、總經理蘇鵬（右二），邀請賓客將花禮費用轉為善款支持屏基智能醫療大樓興建，屏基院長吳榮州（右一）、執行長余廣亮（左一）送上勝利手工玻璃庇護生產中心製作豬造型的琉璃。記者劉星君／攝影
中央畜產食品新廠今感恩開幕典禮，董事長蘇增（左二）、總經理蘇鵬（右二），邀請賓客將花禮費用轉為善款支持屏基智能醫療大樓興建，屏基院長吳榮州（右一）、執行長余廣亮（左一）送上勝利手工玻璃庇護生產中心製作豬造型的琉璃。記者劉星君／攝影

飼料 兄弟 屏東

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

嘉義中埔產業園區第一槍！ 和富工業砸4500萬建廠

農業大縣智慧治理論壇／張麗善跨界對談產官學 智慧治理開創永續新典範

賴清德兌現承諾！彰化水五金聚落計畫通過 優先推107公頃市地重劃

台南安平再生水廠二期擴建工程動土 黃偉哲：兼顧產業發展與環境永續

相關新聞

25至35坪連五年第一名！賴正鎰：新青安感覺不近人情

住宅市場量縮，購屋選擇仍集中在中小坪數。鄉林不動產研究室彙整近五年內政部不動產資訊網資料指出，114年35坪以下住宅交易占比69%，相當於每十筆近七筆；其中25至35坪連續五年居各面積級距之冠。

宜蘭「阿拉伯宮」賣掉了 傳10億元交易、記憶體大廠接手

求售多年的宜蘭縣頭城知名地標「阿拉伯宮」，近期傳出已成功售出，買家為記憶體大廠創見（2451）束家，總價約10億元。

台中移居潮急凍！從1.1萬人銳減至3,800人 原因就是它

台中移居潮退了！住商機構統計內政部數據，今年上半年台中市淨遷入人口僅3,891人，較去年同期1.14萬人，大幅衰減，不過，海線梧棲區上半年淨遷入1,708人，超越北屯區躍居全市之冠。

高雄亞灣社宅下月開放申請 雙軌步行可到最便宜套房月租7990元

亞洲新灣區的「亞灣智慧社宅」第一期工程完工，今由副市長林欽榮開箱實品屋。他表示，亞灣社宅享雙軌交通優勢，輕軌軟體園區站步行3分鐘、捷運獅甲站步行9分鐘，總計634戶，11月19日起受理符合資格的市民提出申請。

淘寶雙11搶先登場！逾5,000萬件家具跨境直郵到家 標榜「破損必賠」

淘寶天貓海外20日宣布，2026淘寶雙11從10月20日晚間8時至11月13日正式登場。今年淘寶以「好店好貨」與「質價比」為核心，結合大件家具直郵、在地化服務與多項購物優惠，滿足台灣消費者從日常添購到居家布置的採購需求。

亞太首家希爾頓世家酒店落腳台南！344間客房、明年首季開幕

國際飯店集團持續加碼台灣市場。希爾頓集團旗下希爾頓世家酒店（Signia by Hilton）首度進軍亞太市場，選定台南設立亞太首家、全球第九家據點「台南希爾頓世家酒店」，規劃344間客房與套房，預計2027年第1季末開幕，並將於10月29日舉辦首場人才招募活動，為開幕營運提前布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。