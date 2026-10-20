養豬到食品加工一條龍 屏東中央畜產新廠啟用 花禮變76.5萬善款挺屏基

從8頭母豬起家，逐步發展一貫化畜牧產業，屏東在地企業中央畜產歷經一甲子，今迎來食品加工新廠啟用，象徵從種豬培育、飼料生產、肉豬飼養跨足食品加工，邁向產業升級。新廠開幕不收花圈、花籃，總經理蘇鵬邀賓客將花禮費轉為善款，支持屏東基督教醫院智能醫療大樓興建計畫，讓企業發展喜事一起守護地方醫療力量。

中央畜產由蘇增、蘇鵬兄弟接手父親經營家庭式養豬副業，最初僅8頭母豬，經過60多年打拚，逐步建立從種豬、飼料到肉豬飼養的一貫化生產體系，如今跨足食品加工，企業也傳承至第三代。新廠成立投入約近8億元。

董事長蘇增致詞時感性回顧建廠歷程，直言一路走來並不容易，尤其土地使用限制與法規調整，曾讓企業投資面臨挑戰。他感謝前縣長潘孟安、時任立委周春米及中央、地方政府協助，讓屏東產業發展逐步突破限制，也感謝合作金庫提供融資支持。他幽默說，銀行願意提供資金令人感動，「美中不足的是，每個月利息還是要還」，引起現場笑聲。

蘇增說，新廠歷經工程延宕及各項挑戰，感謝建築師、顧問及協力廠商投入心力，期盼新廠能為屏東養豬產業及台灣本土豬肉品質、食品安全盡一份心力。

總經理蘇鵬說，從籌備到新廠啟用歷時約4、5年，今天終於從「籌備中」轉為「歡迎光臨」，充滿感謝。中央畜產近期獲屏東縣卓越企業永續發展獎，感謝縣府肯定，未來導入智慧農業、數位轉型，串聯畜牧生產與食品加工，朝低碳食品方向發展，從製程，能源，資源使用，努力減少對環境衝擊，也將逐步發展銀髮族飲食需求產品。

今天也剛好是蘇鵬生日，麟洛義消夥伴特別獻花祝福，全場賓客合唱生日快樂，展現蘇鵬的好人緣。

中央畜產近年推動環境永續，牧場設置沼氣發電系統，將豬隻排泄物轉化為再生能源，並導入生物脫硫技術，處理後的排放水導入生態池，兼顧畜牧生產與生態環境。

開幕「以公益代替花禮」，中央畜產邀請賓客將祝福轉為捐款，支持屏基智能醫療大樓建設，由院長吳榮州代表受贈。屏基表示，今天共募約75萬元。

吳榮州感謝企業拋磚引玉，指出屏基瑞光路新院區建築主體雖已竣工，後續內裝、醫療設備及啟用準備仍需龐大經費，期盼更多企業共同支持，讓屏東鄉親在地就能獲得安心、完善的醫療照護。

中央畜產食品新廠今感恩開幕典禮，今天剛好也是總經理蘇鵬（右四）生日，麟洛義消夥伴送花獻上祝福。記者劉星君／攝影