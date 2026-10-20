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開價33億8年後10億成交 宜蘭「阿拉伯皇宮」買家是科技業大咖

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭沿海有座神祕的「阿拉伯皇宮」，8年前曾經開價33億元求售，直到最近終於以10億成交，連同館內部分珍藏一起買下，外傳買家是創見資訊創辦人束崇萬的家族成員，引起市場關注。記者戴永華／攝影
宜蘭沿海有座神祕的「阿拉伯皇宮」，8年前曾經開價33億元求售，直到最近終於以10億成交，連同館內部分珍藏一起買下，外傳買家是創見資訊創辦人束崇萬的家族成員，引起市場關注。記者戴永華／攝影

宜蘭頭城鎮沿海有一座神祕的白色建築，白穹頂搭配整排椰子林，充滿阿拉伯異國風情，被稱為「阿拉伯皇宮」，幾年前傳因創辦人林昭文往生，開價33億元求售，引起市場關注；事過8年，最近終於找到買家，相傳是記憶體模組大廠創見資訊束氏家族相關企業，以10億元連同部分珍藏都一起買下。

早年前宜蘭縣長游錫堃致力招商，邀請在阿拉伯經商有成的林昭文董事長，在宜蘭市興建第一座友愛百貨公司，林董熱愛阿拉伯文化，外形貌似「台灣阿拉伯王」，他在頭城鎮沿海買下2400坪，仿阿拉伯建築外觀打造自己的私人宮殿，名為「榮梓博物館」當成私人招待所兼博物館收藏。

潔白穹頂搭配整排椰子樹，充滿阿拉伯異國風，起初只有白宮建築，由於林昭文愛妻，後來在一旁以妻子之命，打造一座仿蘇州園林式樓閣「桂蓮園」，使得整座園區呈現中西建築並存，成為路過頭城鎮海岸的明顯地標，但因平常不對外開放，備添神秘感。

最讓人感到好奇的是，館內的珍藏琳瑯滿目、金碧輝煌，整座玉石從國外運進，像是百佛骨雕及金龍魚噴泉等藝術品，就連「馬桶都是黃金打造」，過去曾經接待過政要名人，包括前總統李登輝、台塑集團創辦人王永慶及諾貝爾獎得主李遠哲等。

林昭文於2019年4月因病往生前就想要處理龐大資產，家族有意出售皇宮並傳出33億元天價，最近一年曾經降價至25億元，但遲遲談不攏，直到最近兩個多月前出現買主積極洽詢，終於成交，傳出買方是萬情投資股份有限公司，負責人束崇裕是創見資訊創辦人束崇萬的家族成員，萬情投資也是創見的主要股東。

成交價格連同館內部分珍藏大約10億元，日前已經完成過戶，但尚未見到實價登錄。這座神秘的阿拉怕皇宮主人易手之後，未來的發展去向，是否繼續做為私人招待所或對外開放？讓外界十分好奇關注。

宜蘭 阿拉伯 科技業

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