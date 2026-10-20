快訊

拆廟！少年霸凌案引600人撻伐 張善政出手：下周二強拆中壢武和宮

MLB／旅美生涯起伏終圓夢 鄭宗哲憶披紅襪戰袍重返大聯盟淚灑記者會

雪崩後雪白狗狗消失山中！失蹤50小時靠AirTag奇蹟獲救 飼主見一幕哭了

聽新聞
0:00 / 0:00

星宇航空到明年底將有十架新機隊加入 明年再看四成成長

經濟日報／ 特派記者邱馨儀／布拉格20日電

星宇航空（2646）今年新機與新航點加入，今年前三季營收約成長四成，依據目前訂位狀況評估，第4季受惠歐美耶誕和感恩節旺季，訂位狀況佳加上貨運拉貨，營收可望年增4到5成。明年更因新機交付後增班與拓展航點，營收預估年增仍然維持四成以上。

星字航空公關長梁文龍表示，今年上半年營收年增4成，第3季年增約52%，今年許多航線都有很不錯的表現。不過，油價是最大挑戰和變數。去年航空燃油每桶80美元，今年4月後，最高的時候來到170元，油價占營運成本的比例已從2成攀升至3成，成為影響公司獲利最大的不確定因素，這也是各家公司共同的困難。

星宇航空機隊目前為38架，規模預計2026年底達42架，2027年底前進一步增加至48架，新增機隊將成為拓展國際航網的重要動能，在多架新機交付下，將持續加密既有亞洲航線，也積極評估美洲、歐洲及大洋洲市場，其中美洲航線因航權限制相對較少，具有較高的拓展彈性，歐洲則須同步考量航權、機隊調度及機場時間帶等條件。

新機組加入，星宇航空正積極研究美國東岸、中部及南部市場，紐約、芝加哥及華盛頓均在新航點評估範圍內，但目前尚未正式確定新航點，也未提出相關申請。航線開闢不能只看市場需求，還必須具備航權、足夠機隊，以及符合營運需求的機場時間帶，其中紐約主要機場時段競爭激烈，即使具備航權與飛機，也不代表一定能順利進入。

梁文龍說，歐洲市場也是星宇航空布局的重點，歐洲各地都有研究空間，包括中西歐、南歐及北歐，赫爾辛基也是市場關注的潛在航點。不過，歐洲航線涉及飛越區域較多，航權、機場時間帶及營運程序更為複雜，因此公司會同步準備不同航點方案，避免單一航線規劃受到限制，期望2027在歐洲能有新的航點。

星宇航空 星宇 營收

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

客運需求熱轉 淡季有撐

半導體鏈布局中東歐效應 航空業進擊歐洲商務大餅

航空運量今年上看7000萬人次 政院核定190億打造下一代航管系統

全台航空運量上看7000萬人次 行政院核定192億元航管系統更新計畫

相關新聞

25至35坪連五年第一名！賴正鎰：新青安感覺不近人情

住宅市場量縮，購屋選擇仍集中在中小坪數。鄉林不動產研究室彙整近五年內政部不動產資訊網資料指出，114年35坪以下住宅交易占比69%，相當於每十筆近七筆；其中25至35坪連續五年居各面積級距之冠。

宜蘭「阿拉伯宮」賣掉了 傳10億元交易、記憶體大廠接手

求售多年的宜蘭縣頭城知名地標「阿拉伯宮」，近期傳出已成功售出，買家為記憶體大廠創見（2451）束家，總價約10億元。

台中移居潮急凍！從1.1萬人銳減至3,800人 原因就是它

台中移居潮退了！住商機構統計內政部數據，今年上半年台中市淨遷入人口僅3,891人，較去年同期1.14萬人，大幅衰減，不過，海線梧棲區上半年淨遷入1,708人，超越北屯區躍居全市之冠。

高雄亞灣社宅下月開放申請 雙軌步行可到最便宜套房月租7990元

亞洲新灣區的「亞灣智慧社宅」第一期工程完工，今由副市長林欽榮開箱實品屋。他表示，亞灣社宅享雙軌交通優勢，輕軌軟體園區站步行3分鐘、捷運獅甲站步行9分鐘，總計634戶，11月19日起受理符合資格的市民提出申請。

淘寶雙11搶先登場！逾5,000萬件家具跨境直郵到家 標榜「破損必賠」

淘寶天貓海外20日宣布，2026淘寶雙11從10月20日晚間8時至11月13日正式登場。今年淘寶以「好店好貨」與「質價比」為核心，結合大件家具直郵、在地化服務與多項購物優惠，滿足台灣消費者從日常添購到居家布置的採購需求。

亞太首家希爾頓世家酒店落腳台南！344間客房、明年首季開幕

國際飯店集團持續加碼台灣市場。希爾頓集團旗下希爾頓世家酒店（Signia by Hilton）首度進軍亞太市場，選定台南設立亞太首家、全球第九家據點「台南希爾頓世家酒店」，規劃344間客房與套房，預計2027年第1季末開幕，並將於10月29日舉辦首場人才招募活動，為開幕營運提前布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。