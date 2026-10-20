星宇航空到明年底將有十架新機隊加入 明年再看四成成長

星宇航空（2646）今年新機與新航點加入，今年前三季營收約成長四成，依據目前訂位狀況評估，第4季受惠歐美耶誕和感恩節旺季，訂位狀況佳加上貨運拉貨，營收可望年增4到5成。明年更因新機交付後增班與拓展航點，營收預估年增仍然維持四成以上。

星字航空公關長梁文龍表示，今年上半年營收年增4成，第3季年增約52%，今年許多航線都有很不錯的表現。不過，油價是最大挑戰和變數。去年航空燃油每桶80美元，今年4月後，最高的時候來到170元，油價占營運成本的比例已從2成攀升至3成，成為影響公司獲利最大的不確定因素，這也是各家公司共同的困難。

星宇航空機隊目前為38架，規模預計2026年底達42架，2027年底前進一步增加至48架，新增機隊將成為拓展國際航網的重要動能，在多架新機交付下，將持續加密既有亞洲航線，也積極評估美洲、歐洲及大洋洲市場，其中美洲航線因航權限制相對較少，具有較高的拓展彈性，歐洲則須同步考量航權、機隊調度及機場時間帶等條件。

新機組加入，星宇航空正積極研究美國東岸、中部及南部市場，紐約、芝加哥及華盛頓均在新航點評估範圍內，但目前尚未正式確定新航點，也未提出相關申請。航線開闢不能只看市場需求，還必須具備航權、足夠機隊，以及符合營運需求的機場時間帶，其中紐約主要機場時段競爭激烈，即使具備航權與飛機，也不代表一定能順利進入。

梁文龍說，歐洲市場也是星宇航空布局的重點，歐洲各地都有研究空間，包括中西歐、南歐及北歐，赫爾辛基也是市場關注的潛在航點。不過，歐洲航線涉及飛越區域較多，航權、機場時間帶及營運程序更為複雜，因此公司會同步準備不同航點方案，避免單一航線規劃受到限制，期望2027在歐洲能有新的航點。