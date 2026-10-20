今年六都公寓行情 頂樓戶是二樓打85折 這都多爬3層樓多省逾百萬

台灣房屋集團根據內政部實價資料統計，2026年全國及六都五樓公寓的各層單價行情，其中以ㄧ樓價格最高，隨著樓層越往上，房價就越來越便宜，排除一樓產品使用多元化的特殊性，以2~5樓純住宅類型比較，五樓頂樓戶平均每坪成交單價是二樓的約85折價，兩者平均價差約5萬元。

六都中，高低樓層房價差距以高雄市最明顯，公寓二樓每坪約18.3萬元，五樓戶每坪約13.1萬元，兩者價差約5.2萬元，略高於全國平均值，如以30坪公寓估算，高低樓層總價就相差逾150萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，公寓ㄧ樓因具備庭院、店面等使用價值，價格行情相對較高，而對預算有限的購屋族來說，二樓價格比相對親民，爬樓梯的負擔也較輕，往往是兼顧價格與居住便利性的選擇。樓層越高，日常進出越不方便，因此房價通常也會隨著樓層增加而遞減。

而台北市的公寓平均每坪成交單價約56~61萬元之間，一樓的每坪成交均價更高達72萬元。

張旭嵐表示，近年台北市危老改建盛行，位居在台北精華區的老公寓，生活機能成熟、土地價值高，不僅租買需求高，未來還有都更危老潛力，以土地持分概念來論價，樓層差異不大，且在精華區地段優勢還是很重要，因此就算要每天爬樓梯，對於預算有限的年輕首購族或是非自住的包租公，仍有一定吸引力。

觀察今年六都公寓頂樓戶行情，除了雙北市之外，其餘各都五樓每坪成交均價還有機會落在1字頭，南二都的則是二樓以上平均單價都守在20萬以下，頂樓戶還僅為二樓的約7折價。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮指出，南二都因當地房價基期較低，加上近幾年大樓產品供給增加，同價格水位可選擇產品也相較多元，以台南來說，屋齡約30年的中古大樓，每坪房價同樣有機會以1字頭入手，購屋族能以相近的價格換取有電梯的便利居住環境，增加了替代選擇性與吸引力。

李家妮表示，早期公寓頂樓常見加蓋空間，能增加實際使用面積，成為部分買方考量的因素之一。不過，隨著公共安全意識提高，執法趨嚴，頂樓加蓋若有公安疑慮將會報拆。

公寓頂樓戶除了要每天爬樓梯之外，李家妮指出，還可能面臨隔熱、防水及漏水等問題，若屋況老舊，入住前往往得先砸錢翻修，影響購屋意願。不過目前內政部提供「老宅延壽計畫」，提供公寓加裝電梯或是整棟公共空間修繕補助，住戶可共同申請，也讓老公寓有更好更安全的居住品質。