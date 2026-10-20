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欣達環工「安平再生水廠二期」開工 2028年完工、日供水量擴至6萬噸

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

欣陸投控（3703）旗下欣達環工承攬之「安平再生水廠新建工程案統包計畫－第二期（6萬噸）」於今（20）日舉行開工典禮，預計於2028年完工。

欣達環工指出，本擴建計畫以「領航矽島、智匯南科」為核心理念，期望透過數位化與淨零雙軸轉型，強化台南科學園區的用水韌性。計畫內容包含將安平再生水廠的供水量由現行的每日 3.75 萬噸（CMD），擴增至每日6萬噸，並同步增設既有區外輸水管線加壓設施，成為南科高階製程與區域產業發展的堅實後盾。

在技術應用與智慧化管理方面，欣達環工表示，將導入 AI 智慧監控與水務數位管理系統。為落實淨零減碳目標，本案亦導入多項高效節能處理技術，包括高效率馬達、氣浮式鼓風機及能源回收節能系統。

此外，欣達環工參考一期操作經驗優化設計流程，並透過改善汙泥處理設施與加大乾燥量能，預期達成每年汙泥減量 6,200 噸之效益。

欣達環工執行長周黎明表示，「穩定且高品質的水資源供應已成為高科技產業發展的關鍵。很榮幸能持續參與這項重要的基礎建設，透過數位管理與 AI 智慧輔助系統提供最佳化操作策略，在確保供水穩定的同時，實現低碳節能的可持續運營。」

欣達環工強調，未來將持續深化AI智慧管理、節能減碳及循環水資源應用技術，攜手政府與產業夥伴，共同打造具韌性、低碳且永續的智慧水環境。

開工 韌性 淨零

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