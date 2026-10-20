國內線票價調整仍未定案 華信籲先改貨運價格、敬老優惠擬設上限

國內線機票票價制度逾26年未全面檢討，面對油價、人事及新機引進與維修成本上升，華信、立榮航空均已提出調整訴求，但票價改革至今仍未定案。交通部航政司長韓振華20日表示，國內線運價調整申請仍在檢討中；因應中東戰事推動的交通運價平穩措施也持續延長，目前尚未訂定截止期限，後續將視中東情勢滾動檢討，若措施有所變動，將提前一個月公告。

現行國內線票價機制由民航局於1999年11月依航空公司提報的14項成本，訂定各航線票價上下限，由業者在區間內自行訂價。2014年再核定其中油價採浮動方式調整票價，設定相應調整門檻，但其餘13項成本至今未全面檢討。航空業者認為，隨營運成本持續增加，現行票價機制已面臨調整壓力。

今年3月中東戰事推升油價後，交通部啟動交通運價平穩措施，透過中油吸收航空燃油漲幅，使國內航線航空燃油價格維持在六個月平均每公升27.25元以下，避免觸動國內線票價調整門檻。交通部今年6月再宣布延長補貼三個月至9月。

對於補貼是否有退場機制。韓振華表示，目前運價平穩措施仍持續延長，尚未設定截止日期，將依中東戰爭情勢滾動檢討；至於國內線票價調整申請，目前仍在檢討階段，尚未有最後決定。

不過，華信航空董事長陳大鈞今日出席2026飛航安全管理國際峰會時表示，從理性角度來看，國內線票價確實有調漲的必要，但政府也有照顧民眾的考量，難以單純以成本邏輯決定票價。他認為，若能由市場機制決定票價最好，但在現行制度下，政府仍有政策上的考量，可先從貨運價格調整著手。

華信航空總經理莊明哲則指出，目前國內線貨運價格約為國際線的十分之一，以國內線飛往金門的貨運價格每公斤18元為例，國際線相近距離的貨運價格則可達100元，兩者存在明顯落差。華信已於今年第1季向民航局提出貨運價格調整申請，目前仍在檢討中。

此外，莊明哲也提出，隨台灣邁入超高齡社會，65歲以上長者使用敬老優惠票的需求可能增加，相關優惠也可能加重航空公司營運成本。他建議參考日本作法，研議對每班次敬老優惠票設定數量上限，例如每班提供7張，售完後恢復原價票；不過，此方案目前仍在華信內部討論，尚未正式提出申請。

國內線票價制度改革牽涉民眾交通負擔、偏鄉離島交通需求及航空公司營運成本，後續交通部如何檢討票價計算基礎、補貼機制與優惠票制度，仍有待觀察。