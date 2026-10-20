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台南安平再生水廠二期擴建工程動土 黃偉哲：兼顧產業發展與環境永續

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
台南積極推動再生水，永康、安平及仁德3座再生水廠每日合計供水量能達6.1萬噸，116年全市量能可提升至8.8萬噸。台南市／提供
台南積極推動再生水，永康、安平及仁德3座再生水廠每日合計供水量能達6.1萬噸，116年全市量能可提升至8.8萬噸。台南市／提供

台南市政府20日舉行「安平再生水廠第二期6萬噸擴增工程」開工動土典禮，安平再生水廠目前每日可供應3.75萬噸再生水，第二期工程完工後將再增加2.25萬噸，每日供水提升至6萬噸，成為台南單一供水量能最大的再生水廠。

市長黃偉哲出席時表示，面對產業用水需求持續增加及極端氣候挑戰，市府積極推動再生水建設，將民生污水轉化為符合高科技製程需求的穩定水源，不僅落實水資源循環利用，更能減少產業與民生、農業用水相互排擠，兼顧經濟發展與環境永續

黃偉哲指出，台南雖擁有曾文、烏山頭及南化等重要水庫，但農業灌溉及產業發展均有龐大用水需求，面對近年氣候變遷及乾旱挑戰，水資源調度仍須審慎因應。市府除了推動農業轉作、鼓勵種植高粱及蕎麥等相對節水作物，降低農業用水壓力，也積極開拓再生水源，讓水資源能夠更有效率地運用，提升城市面對乾旱的應變能力。

黃偉哲表示，過去高科技產業發展時面臨缺水、電、土地、人才及人力的「五缺」挑戰，但在中央與地方共同努力下，問題一一獲得改善，但市府不會以現階段成果為滿足，將持續擴充再生水供應量能，協助產業取得更穩定、多元的用水來源，同時保留更多傳統水源供民生及農業使用，讓城市發展與環境永續取得平衡。

黃偉哲也感謝中央政府全力支持，以及所有工程、顧問團隊攜手投入，讓再生水從原本的回收水，經過技術處理與水質驗證，成為符合高科技產業製程需求的水源，實踐企業ESG與循環經濟精神。

水利局說明，安平再生水廠自112年4月開始供水，截至今年10月，已累計供應南科高科技廠房約4,194萬噸再生水，相當於約3座白河水庫的有效蓄水容量，為目前台南3座營運中再生水廠供水量最多者。

本次第二期擴增工程總經費約15.3億元，其中積極爭取內政部國土管理署補助約13.8億元，占總經費九成。工程除擴建再生水處理設備外，也包含輸水加壓站、既有水資源回收中心設施改善及智慧監測系統建置等，透過即時監測、智慧預警及遠距調控，全面提升供水穩定性，預計116年7月完成通水。

水利局進一步指出，台南近8年積極推動再生水建設，其中永康再生水廠為全國首座供應高科技產業製程用水的公共再生水廠，成功建立產業使用再生水的信心。目前永康、安平及仁德3座再生水廠已穩定供水，每日合計供水量能達6.1萬噸，隨著永康及安平擴增工程陸續完成，預計116年全市每日再生水供水量能可提升至8.8萬噸。

水利局強調，市府將持續推動再生水資源布局，除現有廠區擴建外，新市、安南及仁德二期等再生水建設也積極規劃推動中，預計120年全市每日供水量能可提升至13.6萬噸，132年遠期目標更可達17.5萬噸，約為目前的2.9倍。未來將持續與中央及產業界合作，逐步完善多元水源供應體系，讓再生水成為支撐台南科技產業發展及提升城市供水韌性的重要基礎。

黃偉哲 台南 永續

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