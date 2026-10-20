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長腿 KITTY 辣妹再度來襲！7-ELEVEN 推限定周邊 豹紋吊飾萌翻粉絲

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
7-ELEVEN全店精品集點再度邀請三麗鷗「長腿KITTY」逾50款商品登場。7-ELEVEN／提供
7-ELEVEN全店精品集點再度邀請三麗鷗「長腿KITTY」逾50款商品登場。7-ELEVEN／提供

長腿KITTY辣妹又來啦！7-ELEVEN全店精品集點今年4月掌握IP流量密碼，攜手三麗鷗不敗人氣明星Hello Kitty推出「長腿KITTY」系列周邊商品，KITTY變身長腿辣妹以各種經典造型亮麗登場，自10月28日起全新一波集點商品再度來攻占粉絲的心，這次推出逾50款獨家限定商品，因應秋冬來臨更有應景的造型變裝，粉絲們快來換上最潮新配件。

日本Kiddy Land與三麗鷗合作推出潮流長腿Kitty，以經典的109辣妹造型，修長身形、多變造型與華麗的穿搭風格擄獲全齡層粉絲喜愛。7-ELEVEN表示，發現消費者最喜愛的還是實用兼具日常搭配需求的吊飾、購物袋等配件組，進入秋冬之際推出以豹紋主題為靈感開發系列周邊，更推出4款全新「15cm絨毛吊飾」，單個售價349元，白、粉、咖、黑四種不同顏色的長腿KITTY搭配對應的裝扮造型，想要甜美或酷萌皆可，同時也推出4入組一次蒐藏，不怕有選擇障礙。

喜愛高CP值實用型周邊商品的不可錯過「15cm絨毛吊飾+收集袋組」，千鳥格紋的優雅長腿KITTY搭配粉色可拼接設計收集袋，將你的展示蒐藏完美呈現；「15cm絨毛吊飾+刺繡購物袋」與「15cm絨毛吊飾+杯袋」分別是以千鳥格紋、豹紋等造型搭配購物袋與杯袋，1+1的組合可隨心所欲搭配，每天出門都能換上不一樣的心情。

此外，7-ELEVEN還針對時下年輕人喜愛的Y2K風格，全新推出「壓克力髮夾組」，髮間展現可愛巧思；「絨毛磁吸手機支架」、「公仔泡麵陶瓷杯碗」、「公仔香氛蠟燭」、「豹紋絲巾」、「長襪2入組」則都是以經典豹紋、粉色豹紋為主題系列花色，日常使用全部拿下更具有整體性，讓你成為最醒目亮眼的存在。

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