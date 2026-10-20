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大江購物中心改裝迎周年慶 力拚年度業績71億元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
大江購物中心外觀照。圖／大江提供
大江購物中心外觀照。圖／大江提供

全台百貨零售業搶攻周年慶旺季，大江購物中心今年大規模改裝拚買氣，各樓層陸續有新櫃進駐助陣，包括逾1200坪的四樓主題餐廳區，周年慶活動檔期將於10月30日至11月22日登場，全館推出多重滿額回饋，大江玉山聯名卡友於化妝品、內衣專櫃消費滿6000元最高回饋950元，大江看好改裝效益與年底消費力道，全年業績挑戰71億元。

深耕桃園超過25年的大江購物中心，今年以「城市驛站」重新定位商場，引進餐飲、休閒、娛樂、閱讀及社交等新型態店櫃。

大江表示，為擴大消費客群，並強化在地市場競爭優勢，上半年積極調整店櫃包括桃園首家樂高®授權專賣店、樂天皇朝、瓦城旗下YABI KITCHEN及高麗園等，廣受年輕族群歡迎的SOKER電動二輪專賣店，及桃園獨家的Hobby world、東海模型、Jinart、POP JOY等IP新潮品牌；還有引進綠藤生機、私密全身保養品牌Relove等專櫃，藉由餐飲、IP潮流、美妝保養等業種擴充客層，增加來客與停留時間，並結合周年慶檔期帶動跨樓層消費，搶攻年底零售商機。

大江指出，今年周年慶檔期一改往年調整至十月底，全館各業種紛紛祭出多重回饋好禮，於指定業種消費滿額即可獲得電子現金券，全館指定店櫃當日消費滿5000元送400元，化妝品、香氛及內衣櫃位消費滿3000送300元；此外，大江玉山聯名卡友當日累計刷卡滿6000元加送350元，周年慶期間點數狂飆三倍送，還有與玉山、中信、台新等13家銀行推出信用卡刷卡滿額禮活動。APP會員獨享品牌限量折價優惠券，活動期間參加線上遊戲「轉轉樂」還有機會獲得APP點數1萬點、「英格莉莉」荷蘭鐵鍋鬆餅兌換券等超值好禮。

周年慶 大江 業績

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