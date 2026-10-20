石二鍋漲價、星巴克補奶收費！這些連鎖餐飲今年也漲了

連鎖餐飲業成本壓力再度反映在價格上，連平價火鍋也難置身事外。王品（2727）集團旗下石二鍋20日公布調價，整體菜單平均漲幅8.8%；台灣星巴克日前也調整客製化服務收費，少冰、去冰後要求補奶或補飲料須加收15元。從餐點售價到額外服務，人力、食材與物料成本攀升，正考驗業者吸收成本的能力。

今年從火鍋、吃到飽、便當、速食到咖啡，連鎖餐飲業調價名單持續拉長，饗賓旗下五個吃到飽品牌、路易莎、鬍鬚張、肯德基、必勝客、麥當勞及鼎泰豐均已調整售價。不同價位與業態相繼動價，背後共同面對的是原物料、人事、水電及包材支出增加；業者也透過保留指定品項原價、調整產品組合及升級服務，在轉嫁成本與留住顧客之間尋求平衡。

石二鍋表示，此次調整是因應營運成本不斷攀升，為維持出餐品質與服務，同步升級主餐內容及增加自助吧選擇。其中，上選豬梅花由248元調整為269元，另新增249元低脂豬里肌、299元雙享自由配及399元海陸大三拼，提供不同價位與份量組合。

品牌也保留酸白菜鍋、丸餃類及履歷蔬菜原價，並將大菜盤加購價由45元降至29元，降幅35.6%；滋養藥膳鍋由59元降至49元。所有門市提供白飯吃到飽及更多免費飲品，三家新門市新增霜淇淋機，其餘門市將陸續引進更多元的飲料機。

石二鍋是王品集團旗下代表性平價品牌，用餐時段經常出現排隊人潮，此次調價也引發網路討論。有網友認為「以現在的物價來說299不貴」，並肯定飲料選擇增加；也有支持者打趣，希望嫌貴的人少去，自己就不用每次排隊。不過，也有網友比較同價位火鍋店的餐點與自助吧內容，認為「該漲就要漲，但要有相對應的價值」，反映消費者對此次調價的接受程度不一。

咖啡市場近期也有收費調整。台灣星巴克自10月12日起實施客製化服務新制，少冰、去冰後若要求補奶或補飲料，須加收15元。儘管並非直接調高飲品基本售價，仍讓習慣客製化的消費者增加支出，也凸顯餐飲業在成本持續攀升下，吸收額外服務成本的空間日益受限。

回顧今年餐飲調價，饗賓旗下五品牌平均調幅介於3.3%至5.2%，路易莎與鼎泰豐約5%，鬍鬚張3.8%，麥當勞與肯德基則分別約1.3%、0.7%。從平價外食到聚餐品牌相繼調整售價，可見成本壓力橫跨不同餐飲業態；如何在維持品質、服務與吸收成本之間取得平衡，仍是業者共同面對的經營課題。