民航局砸192億元升級航管系統 全台12座機場塔台將全面更新

為因應航空運量成長及提升飛航安全，交通部民用航空局規劃「台北飛航情報區新一代航管系統建置計畫」，總經費達191.98億元，預計自2027年至2034年分8年建置，範圍涵蓋桃園北部、高雄南部飛航服務園區及12座機場塔台，將更新航管、流量管理及數位語音交換等系統，並擴建北部、南部航管作業大樓與動力機房，目標滿足台北飛航情報區至2049年的航行量成長需求。

民航局表示，這項計畫將採購新一代航管系統、流量管理系統、數位語音交換系統，並導入大數據及智慧化輔助決策工具，同時建置軟體測試與系統發展環境、航管訓練模擬機，以提升飛航服務能力及系統妥善率。

在硬體建置方面，為配合新系統所需空間及未來飛航服務作業發展，計畫將擴建北部、南部飛航服務園區的航管作業大樓與動力機房。其中，桃園北部園區將在現址擴建；高雄南部園區則規劃於北側鄰地擴建，並同步推進相關系統建置。

民航局指出，新一代航管系統建置完成後，預期可達成高於國際標準的安全目標及系統妥善率，並確保充分的異系統備援能力，降低系統故障對飛航服務的影響。此外，計畫也將配合國際民航組織亞太區航空系統區塊升級（ASBU）策略，強化國際協同合作。

在產業效益方面，民航局表示，透過航管系統及流量管理能力升級，可協助航空公司提升航班運作效率、達成節能效益，並帶動飛航服務收入成長。整體計畫期程為2027年至2034年，總經費新台幣191.98億元。

交通部民航局今日舉辦2026飛航安全管理國際峰會，邀集國籍航空公司及國際專家與會。會中交通部次長林國顯指出，近幾周美國、英國飛航服務系統接連出現狀況，部分問題與設備未及時更新、人員訓練未能跟上等因素有關，也凸顯航管系統持續更新的重要性。

林國顯指出，民航局已規劃下一代航管系統更新計畫，並獲行政院核定，總經費達190億元，希望藉由提供更完善的資訊與航管系統服務，讓航空公司營運更順暢，進一步提升整體航空系統的安全與韌性。