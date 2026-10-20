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航空運量今年上看7000萬人次 政院核定190億打造下一代航管系統

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

航空運量持續成長，飛航安全與航管系統升級成為重要課題。交通部次長林國顯20日表示，行政院日前已核定總經費190億元的「下一代航管系統更新計畫」，將透過更新設備與提升航管服務，強化台灣飛航安全及航網運作韌性。民航局長何淑萍則指出，台灣2025年全台機場旅運量達6,889萬人次，年增7.7%，今年截至9月已超過5,600萬人次，全年可望接近7,000萬人次。

交通部民航局今日舉辦2026飛航安全管理國際峰會，邀集國籍航空公司及國際專家與會。林國顯表示，近幾周美國、英國飛航服務系統接連出現狀況，部分問題與設備未及時更新、人員訓練未能跟上等因素有關，也凸顯航管系統持續更新的重要性。

林國顯指出，民航局已規劃下一代航管系統更新計畫，並獲行政院核定，總經費達190億元，希望藉由提供更完善的資訊與航管系統服務，讓航空公司營運更順暢，進一步提升整體航空系統的安全與韌性。他也提到，疫情期間行政院支持民航局增補322名人力，其中包括163名航管人員，顯示航管設備與人力配置都是維持飛航服務的重要環節。

隨著航空市場復甦，台灣航空運量也持續增加。何淑萍表示，2025年全台機場總旅客量達6,889萬人次，較2024年成長7.7%；今年1至9月已達5,600多萬人次，全年預估可望接近7,000萬人次，主要受惠於航空公司持續拓展航網及航點。

何淑萍指出，國際民航組織（ICAO）在2026年至2050年戰略計畫中，提出確保每一班航班安全與保安、朝向零死亡的長期目標，並強調安全數據分析、風險辨識及跨組織合作的重要性。面對航空運量成長、氣候變遷及系統性環境變化，航空業須提升風險預警能力，並強化整體安全管理。

在安全管理方面，何淑萍表示，民航局已在國家航空安全計畫中提出三級管理機制，並將針對安全管理評估提出專案報告。未來將運用日常營運資料及科技分析，及早發現潛在風險，重點不只是蒐集資料，更在於將資料轉化為有價值的安全資訊，協助即時辨識風險並採取改善措施。

她也強調，航空安全除了仰賴風險管理與預警，也須深化安全文化，讓第一線人員發現問題時能主動通報，管理階層則應及時改善；同時，航空公司、機場及航管單位也應加強跨組織資訊交流與合作，避免單一組織的問題影響整體航空系統運作。

政院 林國顯 民航局

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