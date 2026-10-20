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台中崇德、草悟、七期三大商圈屢創「地王」身價 地段燙金

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
北屯崇德商圈鄰近捷運站，商業活絡，受自住客群青睞。記者宋健生／攝影
北屯崇德商圈鄰近捷運站，商業活絡，受自住客群青睞。記者宋健生／攝影

台中市產業經濟活絡、人口持續移入，帶動商圈不斷拓展與更新。三大指標商圈：北屯區崇德、西區草悟與西屯區七期因機能成熟，自住客群認同度與黏著度高，吸引建商搶地布局，接連創下「地王」級交易，新案推出即湧現買氣熱潮。

其中尤以北屯崇德商圈重大建設不斷，除漢神洲際購物廣場、北屯國民運動中心已啟用外，未來還有太子置地廣場、日勝生與文心崇德站共構的複合商場接續到位；中捷綠線文心崇德站將與規劃中的捷運紅線交會，商業動能與生活機能同步提升，使得崇德商圈成為北台中少數兼具市中心機能與建設前景的發展區域。

觀察近年崇德商圈周邊建商購地資訊，土地單價屢創新高，國泰建設締造北屯四期地王交易紀錄；近期又傳出大毅建設以每坪單價約260萬元，收購海頓汽車旅館房地，業界推估，該基地未來推案單價將挑戰每坪83萬元以上。建商持續高價布局，也反映出崇德商圈的地段價值備受市場肯定。

而國泰建設插旗崇德商圈的「國泰文心崇德新案」，將率先於今年第4季進場，基地座落於北平路、河北路口，與主幹道崇德路、文心路相距一街之隔，可減少主幹道車水馬龍影響，步行文心崇德捷運站亦數分鐘之遙。

此案緊鄰北平、天津等生活商圈，近達崇德、一中等大型景點商圈，區位條件優異，加上資深建商的品牌信任度，尚未開案就已有大批購屋者詢問。

另外，擁有科博館、美術館與文創市集的草悟商圈，商家與人潮密集，公益路沿線更是一地難求。

近年於區內購地建商有亞昕國際與璞真建設，其中璞真建設所屬的勤美集團，長期深耕該區域，深知地段價值潛力並與之共榮發展，不惜費時多年以每坪單價255萬元整合土地，創下台中西區土地天價紀錄，未來推案價格將挑戰8字頭。

而區內預售新案如「勤美之真」，緊鄰草悟商圈核心，銷售成績亮眼，最高成交價格已站上85.39萬元。鄰近的新成屋「勤美之森」含裝潢的實品屋交易則是躍上單價9字頭。

在七期商圈部分，可開發土地已屈指可數，建商購地目光已轉向旅館與幼兒園用地。其中，近年最具指標性的交易，是寶輝建設購入歐風旅館基地，換算土地單價達每坪388.3萬元，創下七期地王紀錄。

該案後續推案時程未定，但七期聯聚、寶輝的預售案已陸續跨入單價百萬元的競逐行列，拉抬中部整體高端房市水位，也反映出「地段為王」仍舊炙手可熱的購屋心態。

台中崇德、草悟、七期商圈建商高價購地一覽表。資料來源：公開資料與市調
台中崇德、草悟、七期商圈建商高價購地一覽表。資料來源：公開資料與市調

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