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25至35坪連五年第一名！賴正鎰：新青安感覺不近人情

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
鄉林集團董事長賴正鎰。鄉林／提供
鄉林集團董事長賴正鎰。鄉林／提供

住宅市場量縮，購屋選擇仍集中在中小坪數。鄉林不動產研究室彙整近五年內政部不動產資訊網資料指出，114年35坪以下住宅交易占比69%，相當於每十筆近七筆；其中25至35坪連續五年居各面積級距之冠。

鄉林集團董事長賴正鎰今天表示，新青安3.0今年8月上路，新增適用住宅價格門檻，台北市3,500萬元、新北市及新竹縣市2,500萬元，其餘縣市2,000萬元。

對希望使用新青安3.0優惠貸款的家庭而言，依目前房價，只能選30坪以內的小房子，「感覺不近乎人情與需求」，總價不只是預算考量，也會影響可選物件範圍，最好是新青安不要設限，讓市場需求與個人財力負擔來決定。

他表示，同樣的預算，區域單價越高，可購買的面積越受限制。建商必須整合住宅、車位與自備款需求，並從格局、收納、採光及生活動線提升使用效率。尤其30坪上下產品，更應讓每一坪發揮功能，避免只縮小面積，卻犧牲家庭長期居住品質。

不過，新青安3.0對新婚及育有未成年子女家庭，分別提供最高1,200萬元、1,500萬元貸款額度，反映婚育家庭仍有成長型空間需求。賴正鎰認為，住宅供給應兼顧首購、小家庭與換屋族群，讓「可負擔」與「住得好」同步實現，才是一百分。

根據統計，114年25至35坪住宅交易24,573筆，占27.3%；15至25坪為23,392筆，占26%，兩者合計53.36%，撐起過半市場，若加計15坪以下產品，35坪以下交易共62,173筆，占比由110年的67.5%升至114年的69.16%，增1.57%。

值得注意的是，占比提高並不代表成交量增加。統計總筆數由110年的159,407筆降至114年的89,891筆，減少43.61%；25至35坪也從42,857筆降至24,573筆，但占比仍維持約27%，顯示這類產品在市場收縮下，仍是住宅交易主力。

資料來源／鄉林不動產
資料來源／鄉林不動產

示意圖。鄉林／提供
示意圖。鄉林／提供

新青安 賴正鎰 坪數

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