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油價持續偏高 航空國內線票價平穩續延長

中央社／ 台北20日電

中東戰火持續，國際油價持續維持高點。交通部今天表示，國內線的票價平穩措施將持續延長，結束時間點會視油價狀況而定，但會提早公布。

交通部配合行政院政策，針對公路客運、國內船舶及國內航空票價提出平穩票價措施，並針對計程車提出油價補貼。

其中在航空國內線方面，透過中油吸收航空燃油漲幅，使國內航線航空燃油價格維持3個月平均每公升新台幣27.25元以下，避免觸動國內線票價調整門檻，交通部將依行政院整體規劃編列預算，回補油價差額。

交通部航政司長韓振華今天受訪表示，由於目前情勢不變，因此國內線票價平穩措施將持續延長。至於何時會停止，韓振華說將視油價狀況而定。

此外，針對國內線航空業者去年提出國內線基本運價調漲方面，韓振華說，目前仍在檢討中。

交通部民用航空局於民國88年11月依據航空公司提報的14項成本，計算航空公司國內各航線運價的上下限，由業者自行在上下限間訂定票價，103年再核定14項成本中的油價採用浮動方式，設定票價調整門檻。

由於國內線票價已超過20年未調漲，華信航空及立榮航空去年紛紛表態，希望可以因應成本調漲國內線機票票價。

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