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台中移居潮急凍！從1.1萬人銳減至3,800人 原因就是它

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台中房市示意圖。記者游智文／攝影
台中房市示意圖。記者游智文／攝影

台中移居潮退了！住商機構統計內政部數據，今年上半年台中市淨遷入人口僅3,891人，較去年同期1.14萬人，大幅衰減，不過，海線梧棲區上半年淨遷入1,708人，超越北屯區躍居全市之冠。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶認為，台中淨遷入大減，主要是近年台中房價高漲，加上房貸信用管制與買氣降溫，民眾購屋態度轉趨審慎，居住遷徙動能也因此大幅下降。

他表示，梧棲移入人口躍升第一名，除了區域房價相對親民、住宅供給充足，吸引人口購屋移入，由於房屋稅制調整，不少購屋人轉放戶口到交屋區。

根據統計，台中各行政區，過去人口淨遷入表現亮眼的北屯區，去年上半年淨遷入高達5,256人，為全市之冠，今年同期卻縮減至1,600人，排名全市第二。

賴志昶表示，北屯區受惠捷運綠線與重劃區開發題材，近年成為中部人口移居重鎮；不過，隨著區域房價快速上漲，貸款又受限，自住、換屋需求紛紛延後，讓北屯移居人口大幅衰退。

值得注意的是，統計顯示，除了梧棲區上半年淨遷入達1,708人，超越北屯區位居台中第一，沙鹿、龍井及清水區等海線地區，上半年淨遷入人口也都名列前茅。

住商不動產台中海線加盟店店東陳威廷分析，梧棲有台中港特區、三井Outlet商圈、離岸風電產業等議題，近年也有不少大型住宅開發案，提供大量新案選擇，且預售房價坐穩2~3字頭，價位門檻相對親民，吸引年輕首購族、在地就業人口移入。

賴志昶表示，人口遷移為區域房市重要指標，不過人口淨遷入增多，不等於住宅買氣上升，尤其新興重劃區，人口成長可能受到新屋大量完工交屋影響，未必能直接反映當前市場熱度。

他表示，民眾購屋除觀察人口成長外，也應留意當地住宅供給量與產業發展，同時觀察當地交通、建設及生活機能是否齊全，不宜單憑人口紅利，就認定房價具有期待空間。

台中市2025、2026年上半年淨遷入人口前十名行政區。表／住商機構提供
台中市2025、2026年上半年淨遷入人口前十名行政區。表／住商機構提供

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