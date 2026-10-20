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光復節連假玩樂園省荷包 六福村599元、麗寶18歲以下免費

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

迎接10月24日至26日光復節三天連假，全台主題樂園搶搭秋遊與萬聖節商機，推出懷舊優惠、變裝活動及親子專案。六福村主題遊樂園祭出舊照片、舊票根或過期年票入園優惠599元；麗寶樂園則推出18歲以下遊客免費入園方案，須搭配一名現場購買899元全票者。柳營尖山埤渡假村更祭出萬聖節裝扮免費入園，吸引民眾把握連假出遊。

各大樂園針對連假推出不同優惠。雲仙樂園祭出10月25日生日者免費入園，同行親友享半價優惠；六福村主打懷舊回憶，只要出示過去在園區拍攝的照片、舊票根或過期年票，連假期間即可享599元優惠價，同行親友則為799元。

綠舞莊園日式主題遊樂區延續國慶優惠，穿著國旗上衣或服裝帶有國旗Logo，即可享250元優惠票價；麗寶樂園則持續推出軍警消及義消義交專案，單人或雙人套票均為1,000元，回饋第一線人員。

隨著萬聖節接近，各園區也提前推出變裝活動。柳營尖山埤渡假村於連假三天限定，只要穿著萬聖節裝扮即可免費入園；六福村則針對鬼怪變裝程度達70%的遊客提供599元優惠，穿著黑白配色服裝或出示史努比周邊，也可享折抵並獲贈限量票卡。綠舞莊園則為萬聖變裝遊客加碼贈送萌寵體驗與牧草。

親子客群方面，麗寶樂園推出18歲以下免費入園優惠，須搭配一名現場購買899元全票的遊客，並安排熊大、兔兔見面會快閃活動。劍湖山世界則推出上午11時前入園「第二人免費」優惠，另有水陸暢玩699元半價方案；當月壽星優惠價399元，當日壽星則可享100元票價。

為鼓勵低碳旅遊，樂園也結合大眾運輸推出優惠。搭乘新營客運前往柳營尖山埤渡假村，可享100元優惠門票；憑台灣好行雲林三線套票票根前往劍湖山世界，可享599元票價；麗寶樂園則提供后里線、朝馬線及渡假園區內免費接駁服務。

觀光署提醒，各園區優惠適用日期、使用條件及活動規範不盡相同，民眾出發前應先查詢各主題樂園官方網站或現場公告，並可提前規劃大眾運輸行程，把握光復節連假出遊。

六福村 光復節 連假

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