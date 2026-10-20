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新藥業界公布臨床解盲成果 一波波
新藥公司第4季起進入臨床解盲高峰期，繼TLC-KY（7924）長效止痛新藥解盲成功達後，浩鼎小金雞鼎晉生技的肉毒桿菌素OBI-858，也將在11月公布解盲成果；華安生技的糖尿病足潰瘍新藥F703DFU，將在2027年初接受美國FDA安排期中會議。
另外，包括藥華藥（6446）、泰宗（4169）、因華、昱厚、思捷優達-KY、安立璽榮等公司，2027年都將進入新藥臨床解盲的關鍵期。安成的「泡泡龍症」新藥AC-203，近日公布二/三期試驗解盲結果，主要療效指標未達統計意義，公司仍將針對兩項正項指標與美國FDA及歐洲EMA溝通，力拚2027年重新申請上市許可。
鼎晉生技發展的長效型A型肉毒桿菌素OBI-858，日前公布台灣兩項醫美三期臨床合計約600名受試者，最後一位已完成六個月觀察，預計11月解盲，明年首季向TFDA申請藥證，2028年上半年取證。
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