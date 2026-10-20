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民間投資公建今年拚破百件 投資金額上看2,500億元

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
輝達將進駐北士科。聯合報系資料照
輝達將進駐北士科。聯合報系資料照

民間投資動能續居高檔，財政部昨（19）日公布統計，今年截至9月底，民間參與公共建設案件已簽約93件，投資金額1,178億元，為近四年同期新高，預估全年維持在高檔，簽約件數可破百件，投資金額上看2,500億元，將是歷年第三高

今年前九月招商案件中，依《促進民間參與公共建設法》簽約的公共建設共52案、其他法令案件共簽約41案，合計93案，與過去兩年同期約90件左右大致相當；金額方面，依促參法簽約149億元、其他法令簽約1,028億元，合計民間投資金額1,178億元。

展望全年，財政部促參司長張素珍表示，若單從促參法辦理案件來看，全年投資金額約可與去年805億元持平，近兩年都在投資高峰期，接下來仍有案件陸續進入簽約階段，估全年整體民間投資公共建設簽約可達100件、投資金額達2,500億元。

今年已簽約案件中，投資領域包含都更、能源建設、AI投資等。前九月最大簽約案件，是交通部的台中港至通霄電廠海底輸氣管台中港端租賃案，投資金額高達369億元，由台電投資。

第二大案件是台北市政府推動的北投士林科技園區T17、T18專案設定地上權，也就是輝達台灣總部，投資金額330.87億元，此案歷經波折，終於在今年2月簽約，輝達順利取得T17、T18基地，成為今年招商亮點。

第三大案則是高雄捷運R17世運站周邊A5街廓都更案，是由日勝生（2547）以70.86億元得標，完工後將配合楠梓產業園區發展，作為A辦與台積電（2330）員工住宅，供半導體、AI產業使用。

第四大案同樣是由高雄市政府推動的「前金區後金段44地號等八筆土地都更公開評選實施者案」，此案鄰近捷運橘線O4前金站，周邊商業設施發達，由春福建設得標，預計民間投資金額40.54億元。

第五大案則是台南市政府所推動的「東區商四商業設施促參案」，投資金額44.75億元，也是今年為止最大促參案，南市府今年3月與好市多完成簽約，也就是好市多台南二店。

財政部 三高

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