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美移民政策收緊波及台灣 簽證核發量驟減六成

經濟日報／ 編譯盧思綸／綜合外電
紐約時報報導，川普政府今年初大幅收緊移民政策，導致合法移民簽證核發數量驟減一半，寫下1930年代經濟大蕭條以來、排除新冠疫情期間的最大降幅。 路透
紐約時報報導，川普政府今年初大幅收緊移民政策，導致合法移民簽證核發數量驟減一半，寫下1930年代經濟大蕭條以來、排除新冠疫情期間的最大降幅。 路透

紐約時報報導，川普政府今年初大幅收緊移民政策，導致合法移民簽證核發數量驟減一半，寫下1930年代經濟大蕭條以來、排除新冠疫情期間的最大降幅。其中，台灣也受到波及，2月核發給台灣民眾的移民簽證僅60張，較2023至2024年每月平均180張銳減約67%。

根據最新數據，今年2月全美僅核發2.6萬張移民簽證，較川普上任前的每月平均5.2萬張大幅減少，以非洲與中東受到的衝擊最嚴重，穆斯林占多數的國家移民人數更暴跌逾90%。

中國大陸2023至2024年平均每月獲核發2,160張美國移民簽證，今年2月降至1,480張；日本從120張降至90張，南韓則從420張降至340張。東南亞國家呈不同走勢，新加坡從每月平均15張降至十張，印尼則維持在50張左右。相較之下，菲律賓不減反增，從每月平均2,790張增加至今年2月的3,340張。

加拿大和墨西哥的簽證未受到限制，因此成少數移民簽證核發數量增加的國家。今年2月，美國核發的所有移民簽證中，約30%發給來自這兩個國家的申請人。

美國自由意志主義智庫「卡托研究所」移民專家比爾（David Bier）指出，若排除新冠疫情期間，這波合法移民緊縮幅度，是自1930年代經濟大蕭條期間，胡佛政府單方面拒絕向原本符合資格的合法移民核發簽證以來，規模最大的一次。

川普重返白宮後的第一年，移民簽證核發數量僅減少約10%，但今年1月擴大實施旅行禁令後，情況急轉直下。這項禁令對阿富汗、伊朗、敘利亞、緬甸及寮國等39國實施全面或部分入境限制，另有52國的移民簽證遭暫停核發。此外，專門提供給移民美國人數較少國家民眾的多元化移民簽證計畫，也在2025年12月暫停。

移民 簽證 中東

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