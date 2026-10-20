經部：撥補中油 刻不容緩

行政院已編列撥補中油、台電追加預算1,809億元，並增資中油2,338億元。經濟部昨（19）日表示，中油目前自有資金已不敷支應辦理天然氣穩定供應建設計畫等支出，且美伊戰爭尚未停歇，為使中油致力於強化國內天然氣供應韌性，及充實中油公司營運資金，撥補刻不容緩。

立法院經濟委員會昨日舉行「中油、台電虧損之因應—《能源管理法》第五條及第五條之一之修訂」公聽會。國民黨立委賴士葆質疑，中油增資2,338億元是為了投資阿拉斯加，「拿錢去替美國做工」。

對此經濟部次長賴建信表示，這是兩碼子事，中油增資案是為了投入國內已通過環評的投資計畫，至於阿拉斯加投資案則會依商業規則，投資也一定會有股份。

賴建信說明，自2020年起陸續受新冠疫情、俄烏戰事及美伊戰爭影響，中油為照顧國內民生、穩定物價，凍漲或緩漲油氣售價，截至今年9月底，累計吸收各項油氣產品成本金額高達6,740億元，累積虧損910億元，逾資本額之二分之一，且負債比逾94%，財務惡化情形加劇，嚴重影響資金調度能力。

他表示，中油目前自有資金已不敷支應辦理天然氣穩定供應建設計畫等支出，且美伊戰爭尚未停歇，為使中油得以持續推動各項國內能源基礎建設投資計畫，政府撥補實有必要。

至於台電，賴建信表示，受美伊戰事影響，導致國際燃料價格飆漲，電業用戶配合調升氣價自今年4月起累計漲幅逾70%，截至8月底止台電天然氣燃料成本較戰前增加逾700億元，台電至今年8月底已虧損203億元，累積虧損達3,712億元。

為穩定物價，油價、電價採凍、緩漲，遠低於多數其他國家，但對中油和台電營運造成衝擊，如採編列年度預算緩不濟急，因此依預算法第79條第3款「所辦事業因重大事故經費超過法定預算」，提出追加預算。

經濟部擬撥補中油、台電，並增資中油，將成立法院本會期攻防焦點。在野黨立委質疑，若中油增資是要去美國阿拉斯加投資，「拿錢替美國做工」，立院一定會嚴審。

國民黨立委賴士葆針對撥補部分指出，油價、電價凍漲，若照顧民生沒人會反對，但凍價若是照顧賺大錢的大老闆，老百姓不服氣。