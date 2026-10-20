財政部統計各地方政府最新招商成績，截至今年9月，台北市簽約件數20件、投資413億元，暫居件數、金額「雙冠王」，主要受惠於輝達台灣總部地上權案，不僅遙遙領先其他縣市，更有望睽違兩年、自高雄市政府手中奪回年度招商王。

今年適逢九合一選舉，地方政府招商成績格外受到關注。台北市今年招商屢有斬獲，不僅是輝達總部案，整體簽約件數更達20件，遙遙領先其他縣市。

除最具指標的輝達地上權案投資金額達330億元外，台北市推出中山區長春段、文山區木柵段等公辦都更案，都順利簽約，分別投資28億元、24億元；另在南港推出「主南3長照機構BOO案」則投資16億元。

高雄市政府以簽約四件、投資112億元居次，亮點案件主要以公辦都更案為主，包含高雄捷運R17世運站周邊A5街廓都更案、前金區後金段44地號等土地都更案。台南市政府以簽約四件、投資45億元位居第三。

中央部會仍由交通部暫居招商王，截至9月簽約十件，合計436億元；內政部則以簽約二件、投資規模53億元居次；退撫會以簽約一件、投資6億元排名第三。