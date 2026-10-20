臺中歌劇院邀你沉浸「感響」

聲音不只透過耳朵聽，也能以身體與空間來感知。臺中國家歌劇院2025-2026駐館藝術家賴奇霞，攜手「一公聲藝術」團隊推出最新力作《共振計畫：感．響》，將於11月6日至8日在小劇場演出。

這項演出將以台灣傳統工藝樂器為核心，結合現場演奏、聲音裝置、即時聲響處理與環繞音場設計，打造獨特的聲響空間，邀請觀眾步入一場全方位以身體感知聲音的沉浸式饗宴。

賴奇霞從小就讀音樂班、主修打擊樂，作品名稱《感．響》取自「感知」與「聲響」，不僅關注觀眾「聽見了什麼」，更試圖邀請觀眾重新打開身體感受聲音的方式。

當聲音成為能被身體感知、被空間包覆的存在，人也將重新感受自身與環境之間的共振關係。這是一場非典型的劇場體驗，《共振計畫：感．響》打開傳統鏡框式舞台的界線，將歌劇院小劇場轉化為聲響空間。

來自台灣各地的傳統工藝樂器，搭配賴奇霞自製的電子聲響裝置，隨機散布於場內，演奏者也會在演出中穿梭移動，讓聲音從不同方向展開，形成全方位包覆的環繞聲場。

賴奇霞表示，作品將透過劇場空間、燈光與聲響設計，引導觀眾打開全身感官。觀眾席分為四大區域，不同座位區將感受到不同的震動頻率與聲響層次。「歡迎二刷、三刷，從多元角度體驗作品的獨特共振。」

玉山文教基金會長期關注藝文發展與美感教育，本次攜手臺中國家歌劇院共同推動「開門計畫」，專場支持本新創作品，邀請台中市大里區美群國小「玉山圖書館」60名師生走進劇場，透過藝術欣賞與劇場體驗，讓孩子們有機會親近表演藝術。