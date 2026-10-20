飯店集團跨足商場 老客戶導流考驗整合力

飯店集團把生意從客房延伸到商場，搶的不只是住客消費，也包括通勤、購物及觀光人潮。從華泰名品城、晶華麗晶精品，到煙波進駐台南車站、接手嘉義檜意森活村，業者選擇的場域與經營模式各不相同。飯店原有的餐飲、住宿及服務資源如何轉化為商場營收，考驗跨業布局的整合能力。

飯店業者表示，飯店跨足商場，可運用旗下餐飲、宴會及住宿客群相互導流，也能將長期累積的服務經驗延伸至購物場域，增加顧客停留及回訪機會。不過，住客不必然轉化為購物客，商場仍須以符合場域需求的品牌與內容創造到訪理由，才能把人流轉為業績。文化觀光場域需要地方特色與體驗內容，吸引旅客停留；都會型商場則要建立日常消費理由，培養固定客源，讓品牌、商品與客群相互配合。