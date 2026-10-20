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飯店集團跨足商場 添新秀

經濟日報／ 記者嚴雅芳/台北報導
飯店集團搶當商場大亨。繼晶華、華泰等飯店業者跨足精品商場、Outlet市場後，煙波國際觀光集團也加入戰局，旗下「煙波生活」進駐台南車站新站B1商場。煙波國際觀光集團／提供
飯店集團搶當商場大亨。繼晶華、華泰等飯店業者跨足精品商場、Outlet市場後，煙波國際觀光集團也加入戰局，旗下「煙波生活」進駐台南車站新站B1商場。煙波國際觀光集團／提供

飯店集團搶當商場大亨。繼晶華（2707）、華泰等飯店業者跨足精品商場、Outlet市場後，煙波國際觀光集團也加入戰局，旗下「煙波生活」進駐台南車站新站B1商場，17日啟動試營運，年底前將引進20個品牌。這是煙波首度跨足車站商場經營，也是繼今年6月接手嘉義檜意森活村後，旗下第二個營運的商場。

國內飯店集團經營商場各有路徑。華泰旗下華泰名品城以戶外Outlet切入購物市場；晶華旗下麗晶精品與台北晶華酒店共構，串聯住宿、餐飲及精品消費；福華名品也結合飯店共同經營管理。

隨煙波投入，飯店業者的商場版圖進一步延伸至交通節點與文化觀光場域。

煙波集團表示，隨著消費型態轉變，民眾對商業空間的期待不再侷限於購物，而是希望結合餐飲、休閒與生活體驗。集團繼住宅開發、飯店經營後，啟動第三個事業版圖，以餐飲及生活服務切入，搶攻旅宿以外的日常消費商機。

台南車站商場鎖定通勤、轉乘及觀光旅客，首波進駐品牌包括7-ELEVEN、康是美、Mister Donut、爭鮮gogo、大苑子、蔚旭WESH及eminent萬國通路行李箱等，提供即食餐飲、便利採買及旅遊用品，各品牌依個別時程陸續營運，並導入台南特色期間限定商品。

第二階段預計12月起陸續擴充熟食、烘焙、甜點、伴手禮及日系選品等業態。煙波指出，台南車站也是旅客認識城市的重要入口，未來在文化資產保存及相關審議程序的前提下，將持續推進車站古蹟商業規劃，串連新站服務與歷史場域體驗，吸引地方品牌進駐。

煙波跨足商場首個據點為今年6月接手的嘉義檜意森活村，集團提出借鏡日本輕井澤「榆樹街小鎮」的構想，主打文化觀光與地方體驗，從六家投標廠商中勝出。

華泰名品城 華泰 嘉義

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