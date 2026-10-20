客運需求熱轉 淡季有撐

歐洲觀光市場進入秋冬淡季，半導體商務需求卻轉熱。

星宇航空（2646）布拉格航線8月開航首月載客率達82%，11月仍維持八成以上，隨台積電（2330）德國廠及半導體供應鏈加速布局，可望成為台灣航空公司淡季營運的新支撐。

星宇航空公關長梁文龍指出，布拉格航線8月1日開航，10月起增為每周四班，旺季主要是台灣旅客前往布拉格觀光，淡季則受惠捷克旅客赴台灣及轉機日本的需求挹注，形成雙向客源互補，即使進入旅遊淡季，仍維持穩定的載客表現。

梁文龍表示，布拉格直飛航線不僅串聯台捷觀光市場，也有助企業投資及半導體供應鏈合作。隨台積電德國廠建置及相關產業投資擴大，設備、材料及工程業者陸續赴歐洲展開建廠前置作業，未來商務旅客需求可望持續成長。

華航（2610）2023年開航布拉格，目前每周飛航三班，平均載客率近九成，並推出布拉格機場至德勒斯登接駁巴士服務，方便台商及旅客轉乘前往德國，擴大布拉格航線的服務範圍。

華航目前直飛法蘭克福、阿姆斯特丹、倫敦、維也納、布拉格及羅馬等歐洲六大航點，是台灣直飛歐洲航點最多的航空公司。

星宇與華航10月合計提供每周七班台捷直航服務，隨觀光及半導體產業帶動的商務需求雙軌成長，布拉格航線有機會逐步擺脫傳統旅遊淡旺季限制，成為航空公司布局歐洲市場的重要據點。