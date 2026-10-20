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半導體鏈布局中東歐效應 航空業進擊歐洲商務大餅

經濟日報／ 特派記者邱馨儀／布拉格19日電
星宇航空台北-捷克布拉格，10月起增班為每周四班。聯合報系資料照
星宇航空台北-捷克布拉格，10月起增班為每周四班。聯合報系資料照

台積電（2330）德國德勒斯登設廠，帶動半導體供應鏈加速布局中東歐，航空商機升溫。星宇（2646）看好布拉格航線後市，台歐半導體空中廊道成形，繼10月增至每周四班後，隨科技產業商務需求續升，不排除擴大增班，搶攻台歐跨國科技客流。

星宇航空19日率團赴捷克布拉格參訪。星宇航空公關長梁文龍指出，布拉格航線8月1日開航，首月載客率達82%，10月增為每周四班，即使進入11月歐洲旅遊淡季，載客率仍維持八成以上，看好台捷觀光、企業投資及半導體供應鏈合作帶來的長期商機。

梁文龍表示，目前台積電歐洲廠尚未量產，但已有不少相關廠商往返台灣與布拉格，進行歐洲建廠前置作業，未來隨新廠落成，商務人員往返需求將快速升溫，進一步帶動航空客運發展。

捷克投資局投資與外國營運部主任雷內．薩梅克（René Samek）表示，捷克希望成為歐洲半導體產業的橋樑，地理位置鄰近德國及奧地利，勞動成本約為德國一半，可就近供應周邊市場，具備吸引台灣半導體供應鏈進駐的優勢。

薩梅克指出，捷克每年生產約30億個晶片，擁有超過100家半導體相關企業、三座製造廠，產業涵蓋IC設計、化學品及設備製造。隨台積電前進德勒斯登，德國、捷克及波蘭積極爭取台商投資，中東歐半導體產業聚落逐步成形。

其中，台積電供應商愛豐通運已接獲台積電訂單，旗下i-TRANS Global規劃在捷克烏斯季州設立半導體關鍵材料物流中心Central Hub，提供化學品及特殊氣體物流服務，支援德勒斯登及歐洲半導體產業需求。

其他投資也陸續展開，德商Elmos宣布在布爾諾設立車用晶片設計中心，台灣半導體資安業者振生半導體已在捷克設立歐洲研發總部。捷克在台灣協助下，已有兩處半導體研究中心，持續深化雙方產業合作。

捷克台灣商會會長黃鴻章表示，1995年至2025年，台灣企業在捷克宣布的投資計畫累計達216億捷克克朗，目前登記台商約42家，包括富士康、緯創（3231）及英業達（2356）等大型資通訊業者，後續還有台商準備進駐。

隨台商投資增加，台捷直航也成為重要交通支援。星宇與華航（2610）10月合計每周七班，華航並推出布拉格機場至德勒斯登接駁巴士，銜接德國半導體聚落。未來台積電歐洲廠投產後，商務需求可望進一步增加。

航空業 歐洲 星宇航空

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