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商業興觀點／終身學習 取經智慧代理人

經濟日報／ 江欣諭（商研院數位創新人才研究所研究員）

面對生成式AI快速發展，台灣近年來已將AI人才培育提升至國家戰略層級。2026年教育部啟動「AI人才方舟計畫」，規劃四年投入117.55億元，推動數位內容建置、新一代AI學習系統研發及智慧教育師培聯盟等六大計畫。

值得注意的是，新一代AI學習系統不再只是提供教材或解題功能，而是朝向具備家教與助教角色的智慧學習代理（AI Agent）發展，能依學生能力推薦學習內容、追蹤學習進度並提供個人化回饋。台灣教育正從「數位化學習」邁向「AI協作學習」，學習者未來可能擁有專屬AI學習夥伴，協助規劃學習歷程與職涯發展，使終身學習模式出現結構性轉變。

國際方面，美國與新加坡已將AI視為人才發展的重要驅動力。根據世界經濟論壇（WEF）《Future of Jobs Report 2025》，全球約22%的工作將於2030年前轉型，約39%的核心技能將被重新定義。美國教育科技產業積極導入AI Agent概念，透過智慧學習代理協助分析能力缺口、規劃課程並推薦職能培訓。新加坡則持續深化SkillsFuture終身學習政策，強化教育與職訓領域應用。AI已不僅是學習工具，而是逐漸成為個人能力診斷、學習規劃與職涯發展的智慧代理人。

面對AI Agent帶來的挑戰，在此提出以下三點建議：

一、建立個人化終身學習機制

現行數位學習平台多以課程供給為主，學習者須自行搜尋與規劃。未來可整合教育部因材網、教育雲、終身學習平台與各大專院校開放式課程資源，發展「個人智慧學習代理」，協助分析能力缺口、推薦課程與規劃學習路徑，提升學習效率與持續性。

二、推動微證書與技能履歷制度

隨著AI技術快速發展，許多職場所需技能的更新周期已從數年縮短至數月。傳統學位制度雖能證明學歷背景，卻較難反映個人最新技能與實務能力。因此，可參考歐美微證書（Micro-credential）制度，建立全國性技能認證架構，將修課成果轉換為數位徽章（Digital Badge）。

三、建立跨部會人才發展平台

目前台灣產業人才需求及職訓課程資訊仍相對分散，學習者往往難以掌握市場真正需要的能力，建議未來可由教育部、經濟部、勞動部、數位發展部及產業界共同建立跨部會人才發展平台，當產業出現人才缺口時，系統可即時分析所需技能，推薦相關課程給學生或在職工作者，此類機制有助於縮短學用落差，並提升國家整體人才培育效率與競爭力。

AI Agent的出現，使終身學習由「個人自主規劃」逐步轉向「人機共同規劃」的新模式。面對全球技能快速重組的趨勢，教育體系已不僅是知識傳授，更須培養學習者持續學習、判斷與適應變化的能力。

教育部 戰略

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