從寓言學管理／適才適所 讓天賦發光

話說，小駱駝問：「為什麼我們睫毛那麼長？」媽媽答：「沙漠風沙來時，可看清方向。」小駱駝又問：「為什麼我們背那麼駝？」媽媽：「這是駝峰，可儲水和養分，耐受沙漠無水無食條件。」小駱駝：「我們腳掌怎麼那麼寬？」媽媽解釋：「這讓身體不陷入沙子，可長途跋涉。」小駱駝恍然大悟，問道：「原來，我們這麼有用！可是，為什麼我們還在動物園，不去沙漠遠足呢？」──《網路故事》

這個故事，不僅是動物世界的童話，也是組織管理關於「人適其位、場域匹配」的隱喻。小駱駝最後這句話深刻指出職場中的管理盲點：許多人不是沒有能力，而是他們的能力沒有被用在對的地方。

天賦，須搭配「風」才能使「帆」揚起。放對位置，才能展現價值。

駱駝的睫毛、駝峰和腳掌是其原生優勢；沙漠，是能讓這些優勢變現的市場與場景。若錯置於動物園，所有優勢都無用武之地。

職場上何嘗不是如此？我們批評部屬不積極、不聰明、不符合期待，但我們往往沒有先問：他現在所處的位置，是不是能讓他發揮天賦？

當然，在放對位置之前，需先看清部屬的天賦。

若在任用人才時，無法了解其優勢，便可能讓適合分析的人去銷售；讓善於創意者去做流程；把能耐得住重複工作的員工去扛創新專案。就如同把魚丟到樹上比賽爬樹，當然誰也不會成功。最後再感慨：「怎麼個個都表現不好？」

覺察人才優勢的方式，可參考以下做法：

一、探詢興趣：沿著興趣延伸挖掘，是探詢天賦的方式之一。覺得喜歡，是因為接近使命；覺得容易，是因為觸及天賦；能沉浸其中，是因為方向對了。這些都是協助判斷人才定位的重要訊號。

二、觀察能量走向：部屬對什麼事情反應快？在哪些任務上精力特別旺？這些，都是天賦的線索。反之，哪些任務會讓他瞬間疲乏？做什麼事情，他一臉生無可戀？這些，則是反向指標。

三、善用能力盤點工具：為協助組織或工作者發覺個人職涯偏好，測評工具已運用多年。管理者可善用內外部的評量工具，將部屬的潛在特質量化，使工作調動及安排更有依據。

四、提供多元舞台：為讓觀察或測評更有實感，許多組織會設定輪調機制、多元任務分流、專案導向的實戰環境，讓員工可在不同的場景中，嘗試尋找更適合自己的舞台。

當能識別部屬天賦，成為看得懂駱駝優勢的管理者之後，接著，便是將駱駝放置在沙漠：一個它最能發揮天賦的位置。

「人適其位、場域匹配」之後，結果就如同駱駝回到沙漠，不必激勵、不須推動，自會成為發揮地最好的人才。

故事中，小駱駝最後的提問，是每個職場工作者的心聲：「我明明這麼有用，為什麼我卻一直被困在不能發揮的地方？」

從正向人性角度觀之，每個能力，都有其對應的舞台；每個人，都有他應處的「沙漠」，以及一個想成就人生使命的靈魂。

管理者的角色，就是能看見、能理解、能領路；而組織的角色，在於有意識地「創造沙漠」，創設讓不同人才均能適合發揮的環境。讓每個人都能在他適合的地方，活成自己最理想的模樣。

雖說天生我材必有用，但天賦發光的關鍵在於：你把他放在何處。