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發現薇趨勢／便利之外 找回參與的成就感

經濟日報／ 王薇瑄（聲鮮時采科技營運長、科技媒體專欄作家）

朋友從德國回台聚餐，帶了一台在跳蚤市場買的底片相機想為聚餐留影，我們好奇現在智慧手機這麼方便，為何要帶占空間、畫質沒那麼好、要洗出來才知道有沒有閉眼、有沒有手抖，成品到底成不成功的照片？

他說確實用手機拍照畫質好又很方便，燈光能後補，拍不滿意馬上可以重拍，連背景有路人或垃圾桶都能輕鬆消除，但用底片相機拍照時的那種真實感，是智慧型手機無法給予的。

法國《世界報》的報導發現，當地年輕人開始重新尋找底片相機。有些原本在跳蚤市場只要幾歐元的舊相機，轉手後竟能賣到數十歐元。這些相機拍照速度慢，畫質不見得好，這些在十幾年前都是消費者希望科技解決的缺點，如今卻成了吸引人的特色。

類似的現象也出現在其他產業。串流平台讓人隨時能聽到上千萬首歌曲，黑膠唱片卻依然有市場。想喝咖啡，便利商店和膠囊咖啡機都能在幾分鐘內完成，還是有人願意買磨豆機、電子秤、手沖壺，花時間研究水溫和沖煮手法。

甚至是日常用品，明明買現成的皮件、陶器更便宜，手作課程卻能讓消費者花更多錢，帶回一件不見得比工廠製品精緻的作品。

如果只用效率衡量，這些選擇似乎不太合理。

過去數十年，企業競爭的方向很明確。誰能讓產品更方便、速度更快、價格更低，就有機會贏得市場。洗衣機省去了手洗衣服的時間，數位相機免除了底片沖洗的等待，外送平台讓人不必出門就能吃到餐點。消費者願意付錢，往往是為了把麻煩交給別人處理。

然而，當方便逐漸成為基本配備，消費者對價值的判斷也開始出現變化。

以手沖咖啡為例，對某些人來說，從挑選咖啡豆、研磨到控制水流，本身就是享受。喝到一杯咖啡只是成果，真正讓人願意持續投入的，是逐漸熟悉一項技能的過程。

這種消費心理其實不難理解。當生活中愈來愈多事情可以交給機器完成，人們反而可能想找回一些自己能夠決定、練習和完成的事情。

對企業來說，這也帶來新的商業機會。近年部分服飾品牌開始提供衣物修補、改造及手作工作坊。原本品牌只需要把衣服做好賣給消費者，現在卻邀請顧客親自參與修改。

乍看之下，企業似乎把工作推回消費者身上，但顧客得到的不只是修改完成的衣服，還包括學會一項技巧，以及讓商品留下個人痕跡的機會。

這也解釋了為什麼某些手作體驗的價格，可以高於購買完成品。消費者買的不僅是商品本身，而是幾個小時的投入後，最後能夠說出「這是我自己做的」的滿足感。

不過，這不代表企業應該開始故意把產品設計得難用。沒有人希望銀行轉帳變得更複雜，也不會因為網購結帳多了十個步驟，就覺得購物更有趣。消費者願意接受的麻煩，通常有一個前提：他能從過程中獲得樂趣、成就感，或者某種個人意義。

許多品牌談產品升級，仍習慣從功能、速度和規格出發，卻比較少問消費者是否希望參與產品形成的過程。尤其在商品愈來愈容易被複製、價格愈來愈透明的市場裡，讓顧客有機會投入自己的時間與心力，或許也是建立品牌關係的一種方式。

底片 德國 垃圾桶

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