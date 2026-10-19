台中移居熱區洗牌！「這區」上半年淨遷入人口擠下北屯奪冠

房市買氣冷颼颼，台中人口移居潮也出現新變化。住商機構盤整內政部數據，上半年台中市淨遷入人口僅3,891人，相較去年同期1萬1,407人大幅衰減；不過，其中海線的梧棲區上半年淨遷入1,708人，超越北屯區躍居全市之冠。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，近年房價高漲，加上房貸信用管制與買氣降溫，民眾購屋態度轉趨審慎，連帶影響居住遷徙動能，而房價相對親民、住宅供給充足區域，仍有機會吸引人口移入。不過，由於房屋稅制調整，人口大量移入也可能是購屋人轉放戶口到交屋區所致。

房市買氣冷淡衝擊，北屯區人口移入力道驟減

觀察統計，台中市去年上半年淨遷入人口仍達1萬1,407人，至今年上半年驟降至3,891人。

賴志昶分析，台中市去年遷移人口大增，除了房市買氣因素之外，其他主因是因民眾有節稅考量，去年囤房稅2.0正式上路，致使區域分戶與遷戶口需求大增，令區域遷移人口加大；不過，今年則受限於政府打房等因素，買氣衝擊人口移入人口增長，致使區域淨遷入表現大幅衰退。

觀察各行政區，過去人口淨遷入表現亮眼的北屯區，去年上半年淨遷入高達5,256人，為全市之冠，今年同期卻縮減至1,600人，屈居全市第二。

賴志昶補充說明，北屯區近年受惠捷運綠線與各大重劃區開發題材，大量新案陸續進駐，更成為人口移居重鎮；不過，隨著區域房價維持漲勢，加上今年信用管制措施、銀行限貸等因素，箝制購屋族資金，致使部分自住或換屋需求延後，更讓北屯移居人口大幅衰退。

值得注意的是，統計顯示，梧棲區上半年淨遷入達1,708人，超越北屯區高居台中第一；而除了梧棲之外，沙鹿、龍井及清水區上半年淨遷入人口皆名列前茅，顯示海線區域具有穩定人口移入力道。

住商不動產台中海線加盟店店東陳威廷分析，梧棲區具有台中港特區、三井Outlet商圈等建設優勢，同時具有離岸風電產業等議題，區域近年亦有不少大型住宅開發案，提供大量新案選擇，且預售房價坐穩2至3字頭，價位門檻相對親民，因此磁吸年輕首購族、在地就業人口移入。

賴志昶提醒，人口遷移關乎區域房市需求與供給，為市場發展的重要指標之一，但人口淨遷入不等於住宅買氣，尤其是新興重劃區人口成長，可能受到新屋大量完工交屋影響，未必能直接反映當前市場熱度。

因此，民眾若看好海線或台中其他新興區域發展，除觀察人口成長外，也應留意當地住宅供給量與產業發展，同時觀察當地交通、建設及生活機能是否齊全，避免單憑人口紅利，就認定房價具有期待空間。