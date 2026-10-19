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仁新子公司獲准升板Nasdaq最高上市層級 將躋身生技指數NBI成分股

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

仁新*（6696）19日代子公司Belite Bio, Inc公告，Belite獲那斯達克股票交易所（Nasdaq）核准並經董事會決議通過，由那斯達克資本市場（Nasdaq Capital Market）直接升板登錄那斯達克最高上市層級、那斯達克全球精選市場（Nasdaq Global Select Market），於美東時間2026年10月19日開盤正式生效，股票代號維持「BLTE」。

仁新醫藥表示，Nasdaq設有那斯達克資本市場、那斯達克全球市場（Nasdaq Global Market）、及那斯達克全球精選市場等三大上市層級，各層級對財務、流動性及公司治理訂有不同的上市要求，其中以全球精選市場層級最高，全球市場次之。

仁新強調，僅有在那斯達克全球市場或那斯達克全球精選市場掛牌，且符合相關嚴格標準的生技與製藥公司，始能被選入那斯達克生技指數（Nasdaq Biotechnology Index，簡稱"NBI"）之成分股

本次直接升板全球精選市場，顯示Belite符合更嚴格的財務與流動性標準，亦展現持續強化財務體質及拓展資本市場能見度的成果，並有助於提升Belite在機構投資人間的能見度、改善股票流動性，及擴大市場認同感。

Belite董事長暨執行長林雨新表示，此次Belite直接升板那斯達克全球精選市場，迎來公司發展史上的關鍵里程碑，展現公司長期落實財務紀律與穩健業務執行的卓越成果。展望未來，期待善用此更具優勢的全球頂級資本市場平台，推動公司業務成長，並持續為全體股東創造最大價值；同時，公司將持續致力於為斯特格病變（STGD1）患者帶來全球首個獲准的創新療法。

仁新表示，自2022年4月Belite以每股6美元於那斯達克掛牌上市以來，在歷次全球新藥臨床開發與資本市場的推進下，其收盤價曾創最高每股200美元的紀錄，市值也從上市之初的小型股躍升至如今突破60億美元的規模，顯示國際資本市場對其新藥研發潛力與未來商業價值的高度肯定，本公司對Belite的早期投資亦因而創造了巨大的投資獲利。

此次Belite成功直接升板至標準最嚴格的那斯達克全球精選市場，不僅是對其在市值、流動性與公司治理等各項指標的極高肯定，更具備了爭取納入那斯達克生技指數（NBI）的資格。

未來，Belite將借助國際頂尖資本市場的優勢，提升全球資本市場能見度，爭取更多國際機構投資人的關注與支持，並加速推進創新藥物開發及全球商業化布局，為全球股東與病患創造長遠的企業價值。

成分股 生技 那斯達克

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