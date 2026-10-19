聽新聞
0:00 / 0:00
廢鋼、小鋼胚 行情分歧
鋼筋市場陷入價格戰，原料市場呈現廢鋼成本高、小鋼胚半成品價格弱的分歧，豐興（2015）、海光、威致等電爐廠審慎以對。
上市鋼廠主管表示，最新商情顯示，美國、日本廢鋼出口報價仍具支撐，但越南、印度及台灣鋼廠採購趨於保守，買賣雙方價格認知差距擴大。相較之下，亞洲小鋼胚受到成品鋼筋需求疲弱影響，價格上漲動能不足，使電爐鋼廠面臨原料難降、成品跌價的雙重壓力。
近期美國貨櫃廢鋼進口台灣報價CFR每公噸346美元，行情大致持平。日本H2廢鋼先前參考價約367美元，出口報價仍相對強勢，顯示日本供應商挺價意願不弱。
小鋼胚方面，亞洲行情缺乏明顯上漲動能，東南亞小鋼胚CFR參考價約每公噸490美元，大陸小鋼胚出口FOB約462美元，黑海出口價FOB480美元，大陸唐山小鋼胚現貨參考價約每公噸人民幣3030元，較前日上漲20元，區域價格區間震盪，尚未形成一致漲勢。
上市電爐廠指出，台灣鋼筋市場原料與成品價格走勢背離，南部傳出鋼筋低價大宗成交，較中部主要鋼廠優惠價低400元，若進口廢鋼維持高檔，鋼筋售價卻持續下探，電爐鋼廠利差承壓。
整體研判，短期廢鋼價格偏向高檔整理，小鋼胚則呈盤整偏弱，鋼筋市場價格競爭恐將持續。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。