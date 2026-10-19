廢鋼、小鋼胚 行情分歧

鋼筋市場陷入價格戰，原料市場呈現廢鋼成本高、小鋼胚半成品價格弱的分歧，豐興（2015）、海光、威致等電爐廠審慎以對。

上市鋼廠主管表示，最新商情顯示，美國、日本廢鋼出口報價仍具支撐，但越南、印度及台灣鋼廠採購趨於保守，買賣雙方價格認知差距擴大。相較之下，亞洲小鋼胚受到成品鋼筋需求疲弱影響，價格上漲動能不足，使電爐鋼廠面臨原料難降、成品跌價的雙重壓力。

近期美國貨櫃廢鋼進口台灣報價CFR每公噸346美元，行情大致持平。日本H2廢鋼先前參考價約367美元，出口報價仍相對強勢，顯示日本供應商挺價意願不弱。

小鋼胚方面，亞洲行情缺乏明顯上漲動能，東南亞小鋼胚CFR參考價約每公噸490美元，大陸小鋼胚出口FOB約462美元，黑海出口價FOB480美元，大陸唐山小鋼胚現貨參考價約每公噸人民幣3030元，較前日上漲20元，區域價格區間震盪，尚未形成一致漲勢。

上市電爐廠指出，台灣鋼筋市場原料與成品價格走勢背離，南部傳出鋼筋低價大宗成交，較中部主要鋼廠優惠價低400元，若進口廢鋼維持高檔，鋼筋售價卻持續下探，電爐鋼廠利差承壓。

整體研判，短期廢鋼價格偏向高檔整理，小鋼胚則呈盤整偏弱，鋼筋市場價格競爭恐將持續。