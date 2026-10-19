鋼筋價格戰 一觸即發

豐興（2015）昨（19）日開新盤價，廢鋼、鋼筋、型鋼全面平盤，為鋼筋連續四周持平，但南部傳出鋼筋價格戰，透過降價爭取單筆3,000公噸的訂單，消息傳出後，南部盤商紛紛探詢更低報價，鋼筋市場價格戰一觸即發。

上市鋼廠表示，鋼筋價格競爭，主要反映下游建築工程需求偏弱、盤商補庫存態度保守，以及鋼廠爭取訂單的壓力。當終端需求不足以支撐既有產能，鋼廠為維持設備稼動率及現金流，容易採取價格優惠策略，進一步加劇市場競爭。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情穩中趨堅，美國大船廢鋼與日本2H廢鋼未報價，美國貨櫃廢鋼持平為每公噸350美元，澳洲鐵礦砂上周由每公噸91.65美元漲至92.4美元。

豐興鋼筋昨天連續第四周平盤，但南部鋼筋市場卻傳出大型訂單低價成交消息，鋼筋廠以每公噸1.72萬元行情，承接盤商3,000公噸訂單，成交價格低於市場預期，更直接挑戰中部主要鋼廠每公噸1.76萬元的優惠價格。

上述低價搶單消息傳出後，南部盤商紛紛探詢更低報價，鋼筋市場價格戰一觸即發。上市鋼廠主管指出，南部鋼筋低價交易，直接挑戰豐興定價權，鋼筋表面平盤，市場實際成交價格已出現明顯鬆動，主要原因還是目前市場需求不足，鋼廠接單壓力逐漸升高。

另方面，南部鋼筋低價成交消息傳開後，部分盤商進一步試探每公噸1.72萬元以下的成交可能性，希望藉由大型訂單爭取更優惠條件，業界密切觀察是否成盤。

業界關注，隨著鋼筋價格持續下探，將壓縮鋼廠利潤空間。即使廢鋼原料成本有所回落，若成品鋼筋跌價速度超過原料降幅，鋼廠加工利差仍可能受到侵蝕。