四校EMBA高球賽登場 32家夥伴力挺、獎品總值逾80萬元

展曜投資、茂綸股份、捷毅國際等企業及校友支持的「2026秋季盃EMBA四校聯誼賽」，16日在桃園高爾夫球場舉行，集結台大、陽明交大、政大及台科大逾160位選手參賽，獲32位贊助夥伴挹注資源，獎品總值逾80萬元。這場由陽明交大EMBA主辦的賽事，除競逐球技，也為四校校友搭建跨產業交流管道。

本屆賽事設置24種獎項、共121份獎品，依主辦單位統計，中獎率超過七成，獎品包括iPhone 18 Pro Max及SONY 75吋電視；參與贊助的企業另有藍佐牛排館、凱特美學診所、Step golf室內高爾夫球場等，結合企業與校友資源，支持四校聯誼活動。

相較於單一學校的校友賽，四校聯誼賽的特色在於跨校編組，陽明交大表示，主辦單位安排不同學校選手同組競賽，讓交流從既有同窗圈延伸至其他學校，透過18洞賽程交換事業經驗與生活近況，增加不同產業背景校友互動的機會。

除球場交流，AI與企業轉型也是本次活動的另一項元素，主辦單位將陽明交大教授群合著的《AI企業轉型》列入伴手禮，搭配購物推車及NMN青春凍，兼顧管理知識與生活需求。

AI商機從半導體硬體延伸至企業應用，如何將技術導入營運、轉化為管理效益，是企業轉型的重要課題。陽明交大指出，本次活動以相關著作作為交流媒介，讓四校校友在運動聯誼之外，也能接觸科技應用與經營管理新知。

賽事方面，主辦校陽明交大拿下團體獎盃，除一般技術獎項，主辦單位另安排「關主賽」，由參賽選手在指定球洞挑戰職業選手，增加競賽互動，並安排攝影團隊記錄賽事。

《AI企業轉型》作者群中的鍾惠民院長也親自下場參賽，林春城副院長則出席晚宴，與四校選手同歡，支持校友跨校交流。

陽明交大EMBA高球會長潘慶龍說，團體獎盃留在陽明交大固然開心，但看到四校校友透過球賽交流，才是主辦活動最大的收穫。