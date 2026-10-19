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寶佳攜手永彰打造建築智慧化展示場域

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
永彰集團董事長顏明宏介紹建築智慧化展示場域。記者黃淑惠／攝影
永彰集團董事長顏明宏介紹建築智慧化展示場域。記者黃淑惠／攝影

面對AI科技快速發展，以及缺工、少子化帶來的智慧化與無人化需求，寶佳機構與永彰集團攜手舉辦「建築智慧化 潭美總部展示會」，自2026年10月19日起至12月31日止，於寶佳潭美總部一樓大廳開放參觀。

展示內容涵蓋智慧建築、智慧機器人及生活科技應用，呈現科技如何從建築系統延伸至住宅日常。

永彰科技董事長顏明宏表示，這次攜手寶佳一起舉辦「建築智慧化 潭美總部展示會」，永彰科技(EVERBRITE)、永雋科技(EVERDURA)與永元智能(EVERMIRA)分別呈現不同領域的技術與方案，自即日起開始到12月月底止，展示內容涵蓋智慧建築、智慧機器人及生活科技應用，呈現科技如何從建築系統延伸至住宅日常。

建築 潭美 總部

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