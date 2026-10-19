國雲智慧停車登上2026 ITS智慧運輸世界大會

中保科技集團旗下的「國雲智慧停車」創新再度登上國際舞台！於南韓江陵隆重舉行的智慧交通界最高盛會「2026江陵ITS世界大會（ITS World Congress）」上，由中保科技董事長林建涵、國雲智慧停車董事長張奕春、國雲智慧停車總經理古昌灝19日正式宣布，發表全台首創「智慧停車管理數據中心」登上國際級展會盛大展出，成功向全球展現台灣在路邊智慧停車、AIoT 軟硬體整合與數據治理上的頂尖實力，交通部政務次長陳彥伯也親自來到韓國江陵ITS世界大會現場參訪。

中保科技董事長林建涵表示，國雲智慧停車深耕台灣路邊停車管理近20年，今年首度發表「智慧停車管理數據中心」，核心優勢在於「軟硬體的高度整合與升級」。國雲針對原本既有的路邊智慧停車硬體設備（如智慧地磁、高/中/低位影像辨識柱及車牌辨識系統等），全面導入後台智慧管理中心與 AI 運算軟體平台，打破以往硬體設備分散獨立運作的限制。

國雲智慧停車董事長張奕春分析，透過軟硬體的深度結合，管理中心串聯了現場設備、即時影像監控與第一線運維人員，實時將城市各角落的停車數據匯入中心，形成「設備連線 × 數據監控 × 資料整合」的協同運作機制。透過巨型監控牆與可視化數據儀表板，管理者能一目瞭然掌握開單量、即時周轉率、繳費進度與催繳動態，將既有硬體收集到的現場資訊，真正轉化為可追蹤、可執行的智慧治理決策。

此外，平台具備深入的路段壓力分析功能，能精準判讀高需求熱點與尖峰壓力，並結合申訴與服務品質指標，協助市府機關彈性調整費率、科學化配置裝卸車格與調度巡查人力，達到「用數據看見治理重點、提升市民滿意度」的目標。

目前這套「智慧停車管理數據中心」先建置於台中，也是落實公私協力邁向智慧治理，打造低碳永續城市關鍵布局。國雲智慧停車總經理古昌灝分析，停車位不只是靜止的設施，更是反映城市脈動的感知節點。透過「智慧停車管理數據中心」軟硬兼備的完整系統，不僅為台灣打造出高效率、具財務可行性的智慧停車示範場域，更透過無紙化開單與智慧導引尋車，大幅降低車輛繞行產生的碳排放。未來，中保科技與國雲智慧停車將持續攜手各縣市政府，以科技賦能城市管理，共同邁向更智慧、更永續的低碳城市。