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寶佳攜手永彰 打造建築智慧化展示場域

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
永彰科技董事長顏明宏(右二)、永彰科技總經理林柏青(左二)、永雋科技總經理江威龍(左一)、永元智能執行長莊太緯(右一)。圖／永彰提供
永彰科技董事長顏明宏(右二)、永彰科技總經理林柏青(左二)、永雋科技總經理江威龍(左一)、永元智能執行長莊太緯(右一)。圖／永彰提供

AI浪潮加速智慧建築產業轉型，面對少子化、缺工及無人化需求升溫，國內建商也積極布局智慧科技應用。寶佳機構攜手永彰集團，19日舉辦「建築智慧化 潭美總部展示會」，展示智慧建築、能源管理及智慧機器人等多項應用，從傳統住宅開發延伸至智慧生活服務，搶攻AI科技與智慧建築整合商機。

此次展示會由永彰科技(EVERBRITE)、永雋科技(EVERDURA)與永元智能(EVERMIRA)分別呈現不同領域的技術與方案，今日寶佳機構董事長林家宏及永彰集團董事長顏明宏共同出席開幕茶會，現場安排智慧建築科技解說、機器人動態展示及互動體驗，展期自10月19日起至12月31日止。

寶佳機構深耕建築開發，永彰集團旗下子公司則布局電力系統、機電工程與無人智能。雙方透過此次展示，將建築實務與科技應用放在同一場域中呈現，讓參觀者從建築系統、能源管理、社區服務到機器人應用，認識科技如何協助建築提升管理效率，並拓展智慧生活的可能。

其中，永彰科技展示智慧信箱及智慧取櫃，回應社區包裹收取與管理需求；永雋科技則展示「三宅・一生」智慧建築系統、電動車火災整合防護、錶前電力匯流排、智能電子鎖及EMS電飽寶等方案；永元智能展出表演互動機器人、ODin智能太空艙、智能導覽機器人、清潔配送二合一機器人、精品咖啡智販機及智慧巡檢機器人…等應用。

寶佳與永彰表示，智慧建築的發展需要建築、機電、能源與智能應用等不同專業共同投入。潭美總部展示會將持續至年底，期盼透過展示與交流，讓產業夥伴更深入了解智慧科技導入建築場域的實際方向，並共同探索更高效、永續且具前瞻性的未來生活。

永彰集團表示，隨著AI技術快速發展，智慧建築已不再侷限於傳統門禁、監控及自動化設備，而是逐步延伸至能源管理、物業服務、智慧物流及機器人應用。尤其台灣面臨人口結構改變與勞動力短缺，如何透過科技降低人力依賴、提升建築管理效率，成為建築業者積極投入的新方向。

此次展示由永彰集團旗下永彰科技、永雋科技及永元智能共同參與，涵蓋智慧建築系統、電力管理及無人化科技等領域。

其中，永彰科技展示智慧信箱及智慧取櫃，鎖定住宅社區包裹收取與管理需求，透過自動化設備減輕管理人員負擔，提升住戶取件便利性。

永雋科技則聚焦智慧建築與能源管理，展出「三宅・一生」智慧建築系統、電動車火災整合防護、錶前電力匯流排、智能電子鎖，以及EMS電飽寶等方案，呈現智慧科技如何整合建築機電設備、能源使用及居家安全管理。

在AI機器人應用方面，永元智能展出表演互動機器人、智能導覽機器人、清潔配送二合一機器人、智慧巡檢機器人，以及精品咖啡智販機、ODin智能太空艙等設備，展現機器人從展示互動逐步走向商辦、住宅及公共空間的多元應用。

其中，清潔配送、智慧巡檢等機器人應用，尤其呼應目前物業管理市場面臨的缺工問題。未來若能進一步導入住宅社區及商辦大樓，有望協助業者降低重複性人工作業需求，並提升管理效率。

寶佳機構長期深耕住宅開發市場，永彰集團則布局電力系統、機電工程及無人智能等領域，此次雙方合作，主要希望結合建築開發實務與科技應用，探索智慧建築在住宅市場的發展機會。

寶佳與永彰表示，智慧建築的推動需要建築、機電、能源及智能科技等跨領域整合，未來透過產業交流與技術展示，將持續探索智慧科技導入建築場域的可行性，朝向提升住宅管理效率、居住安全及永續發展等目標邁進。

隨著AI科技應用逐步普及，建築產業競爭也可能從過去著重地段、建材及公共設施，進一步延伸至智慧管理、能源效率與科技服務等面向，智慧建築可望成為未來住宅市場產品差異化的重要方向。

建築 總部 潭美

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