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安成說明AC-203臨床結果 兩項療效指標呈現正向訊號…將拚申請藥證

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

安成生技（6610）19日舉辦線上說明會，針對治療「單純型遺傳性表皮分解性水皰症」（EBS）的新藥AC-203，說明第二/三期樞紐性臨床試驗EBShield Study結果。雖然本試驗主要療效指標未達統計顯著，但仍有兩項指標呈現顯著療效。安成生技表示，將積極推動與美國FDA及歐洲EMA之法規會議溝通。若順利取得法規單位正向回饋，公司將全面啟動後續藥證申請。

安成生技表示，雖然本次試驗的主要療效指標未達統計顯著，但試驗結果顯示，AC-203在患者最重視的疼痛與搔癢症狀改善方面，均達到統計顯著差異（p＜0.05）。兩項指標所呈現的顯著療效，皆是在患者原有止痛、止癢藥物仍持續治療的基礎上額外展現的效果。在僅有81名受試者的小樣本試驗中，兩項指標均達統計顯著，為值得關注的正面訊號。

本試驗是首次於亞洲進行試驗，並觀察到亞裔與非亞裔病人之間的療效表現有所差異，此為本次試驗主要療效指標未達統計顯著的原因之一。在針對62名非亞裔病人進行的次族群主要療效指標分析中，AC-203組於第八周的治療成功率高達46.4%，而安慰劑組為23.5%，在縮小後的樣本數下仍可達統計顯著(p=0.049)，此一正向結果再次驗證了藥物療效，更與二期DELIVERS試驗結果呈現高度一致。

此外，EBShield Study目前仍持續進行為期六個月之開放標籤試驗，受試者完成AC-203治療時之治療成功率提升將近50%。在安全性方面，AC-203於本次試驗期間展現出極佳的安全性與整體耐受性，全程未觀察到任何嚴重不良事件，為未來長期的臨床應用與商業化布局提供了高度去風險化的穩固基礎。

安成生技表示，儘管本次AC-203臨床解盲主要指標未如預期，但經營團隊將全力突破開發過程中的挑戰，陪伴AC-203走完上市的「最後一哩路」，公司目前帳上仍有約4億餘元資金，大股東陳志明博士亦會全力支持，在穩健的財務基礎上持續推進藥物開發，為病患與股東創造長期最大效益。

安成生技預計2027年第1季，與美國FDA和歐盟EMA召開送件前法規諮詢會議；同年下半年，若取得法規單位正向回應，預計提出藥證申請，目標2028年取得藥證，並取得優先審查券(PRV)後進行交易。

臨床 FDA 臨床試驗 藥物

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