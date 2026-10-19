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博訊股臨會完成改選…杜長宏續任董座 宣示四大核心發展推進未來發展

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
博訊生技董事長杜長宏。記者謝柏宏／攝影
博訊生技董事長杜長宏。記者謝柏宏／攝影

博訊生技16日召開股東臨時會，順利完成董監改選，第八屆董監由杜長宏續任董事長。杜長宏表示，新一屆董事會成立後，公司將以「治理穩定、技術落地、產能建置及國際合作」為核心發展方向，持續強化自動化細胞製造技術與CDMO服務能量，推進公司由技術研發階段邁向規模化製造與商業化發展。

博訊生技新任董監事名單包括，董事：杜長宏、王海翎、林信一；監察人：陳宏林。杜長宏表示，新經營團隊將持續強化公司治理、內控制度、財務透明度及董事會運作機制，並視公司及產業發展，朝資本市場規劃。

透過治理制度、產能投資、國際合作及技術商業化同步推進，未來將進一步提升營運規模、品牌能見度及企業價值，並持續與股東、投資人及策略合作夥伴建立長期互信關係。

博訊生技表示，此次董事會完成改選，象徵公司治理架構正式進入新的發展階段，未來將持續聚焦「製造規模化、營運商業化、技術智能化及市場國際化」，加速打造具國際競爭力的細胞治療製造與CDMO平台。

博訊生技近年持續投入自動化細胞備製設備及智慧製造技術研發，旗下 iCellPro「AI驅動全自動化活細胞量產平台」於2026年9月榮獲「2026臺灣AI卓越獎」優品獎，展現公司在人工智慧、自動化製程及細胞量產技術整合上的研發成果。

公司表示，iCellPro的核心價值在於提升細胞製造流程的標準化、自動化及可複製性，並降低人工作業差異，未來將持續朝臨床應用及商業量產需求深化技術與市場布局。

在海外市場方面，博訊生技表示，持續深化日本CET策略合作，並將東南亞及中東地區納入國際市場拓展布局，聚焦自動化細胞製造設備、細胞製程服務及CDMO合作機會，逐步拓展海外業務。

博訊生技表示，公司將依各地醫療應用需求、法規環境及市場條件，評估與當地醫療機構、產業夥伴及通路業者的合作，推動iCellPro及相關細胞製造平台的市場應用，逐步建立跨區域的細胞治療製造與供應鏈合作網絡。

在製造布局方面，博訊生技表示，公司同步推進CDMO產能建置計畫，未來將整合自動化設備、細胞製程、品質管理及量產能力，建立具標準化、規模化及可追溯性的細胞治療製造平台。

博訊生技表示，隨著全球細胞與再生醫療產業逐步由研發階段進入臨床與商業化階段，市場競爭核心將逐漸由單一療法開發，轉向穩定製造、品質一致性及量產能力。博訊生技將持續強化CDMO製造能量，成為細胞治療產業鏈中具關鍵價值的製造平台。

另外，中央研究院院士、前國立臺灣大學校長楊泮池教授已於2026年8月1日正式出任博訊生技技術總顧問。博訊生技表示，楊教授專業涵蓋細胞與分子生物學、肺癌基因體學及精準醫療，並曾任臺大醫院副院長、臺大醫學院院長及臺大校長，具備醫學研究與臨床轉譯經驗。

博訊生技表示，楊教授未來將就公司研發策略、生醫技術應用及跨領域創新提供專業指導，協助串聯醫學研究、臨床需求與工程技術，深化AI影像分析、自動化細胞製程及數位化製造管理等技術布局，推動iCellPro與智慧細胞製造平台的研發及產業化。

生技 董監事 董監改選 人工智慧

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