台北之星換代銷！三圓委託大師房屋 讓利85折、一坪不到200萬

北市豪宅市場掀起讓利風。三圓建設（4416）旗下指標豪宅案「台北之星」近期更換代銷團隊，委託大師房屋獨家代理銷售，打出八五折讓利價，每坪單價甚至不用200萬元。

大師房屋董事長陳建慶表示，此次接手銷售共27戶，均位於中高樓層，開價較原先調降約15%，相當於打85折，其中19樓兩戶每坪開價分別為198萬元、199萬元，雙雙跌破200萬元大關，盼透過讓利策略加速去化。

台北市豪宅市場向來被視為全台高端住宅價格風向球，尤其市中心精華地段土地供給稀缺，指標豪宅價格與成交動向備受關注。近年市場以「陶朱隱園」、「One Park Taipei元利信義聯勤」及「台北之星」最具代表性，三大豪宅各自鎖定頂級客群，產品定位、價格策略及銷售步調也有所不同。

陳建慶表示，央行總裁楊金龍今年3月曾呼籲建商適度讓利，以促進房市軟著陸，而「台北之星」此次調整價格策略，也反映豪宅市場在房市盤整之際，開始出現以價換量的銷售思維。

觀察其他指標豪宅，「陶朱隱園」過去曾開出每坪600萬元以上的價格，近年隨市場變化調整銷售策略，今年實價登錄陸續揭露成交資訊，已有交易單價站上每坪300萬元。大師房屋分析，隨著低樓層戶別逐步去化，後續若有中高樓層成交，價格仍有機會維持高檔，總價預估在10億元以上。

相較其他市中心指標豪宅，「台北之星」此次以總價約3億元即可入手作為銷售訴求，希望藉由降低購屋總價門檻，吸引具有一定資產實力、但對價格仍有考量的買方。

談到買方年紀，陳建慶說，目前買盤從年輕族群的30幾歲，到90幾歲中老年等都有，目前接手銷售後，來客量有明顯增加，許多客戶賞屋後反應不錯，也會有回訪以及出價意願，整體來說，銷售狀況穩定順利。

至於外界關注三圓建設財務狀況，大師房屋表示，「台北之星」後續交屋與產權移轉問題，目前已與京城銀行合作建立雙重信託機制，包括產權信託及購屋價金信託，由京城銀行擔任受託人，降低建商債務影響產權移轉及購屋款項安全的風險，並由獨立地政士事務所辦理過戶，以強化交易保障。

至於財務方面，三圓建設已分別於9月21日及10月7日，如期償還本金3.5億元及9.559億元的兩筆公司債，合計約13.06億元。三圓表示，後續將持續透過「台北之星」讓利銷售、加速餘屋去化及財務調度，因應營運資金需求。

此外，針對今年實價登錄揭露11樓兩戶成交價偏低，大師房屋指出，該交易屬親友優惠的特殊交易，不宜直接作為市場行情比較基準。