美吾華成立五十周年…李成家：年年賺錢、年年配息 穩健邁向百年企業

今年是美吾華創立五十周年，創辦人暨董事長李成家白手起家，28歲時就創辦了美吾華，50年來「年年賺錢、年年配息」。曾榮獲第一屆青年創業楷模、十大傑出青年、李國鼎管理獎章等多項榮譽的李成家，勉勵同仁「心懷感恩」、「永遠謙虛」、「持續精進」，50周年不是終點，而是下一個階段的起點。

「人生處處是機會，任何時候起步都不會晚，有心才能成功！」是李成家一直抱持的理念，他表示，美吾華50年來秉持穩健經營，長期與股東分享經營成果；與兩位傳承人李伊俐、李伊伶共同堅持「求精做強」，保持產業領先與永續經營。

美吾華副董事長李伊俐表示，美吾華導入AI與數位科技，透過數據整合與智慧化管理，逐步應用於生產及庫存管理，提升決策品質與工廠營運效率；在追求企業「高度」與專業「深度」的同時，也將堅持誠信經營與以人為本的初心，保有對消費者、合作夥伴與同仁的「溫度」，朝百年企業邁進。

李成家白手起家，刻苦自勵的創業歷程，鼓舞不少年輕人，曾榮獲第一屆青年創業楷模、十大傑出青年、李國鼎管理獎章等多項榮譽；長期熱心參與公共事務，歷任中華民國工業協進會、全國中小企業總會、全國創新創業總會等工商團體理事長，並獲聘總統府國策顧問、中央銀行理事、海基會董事及全民健保委員等。

多年來，李成家不遺餘力回饋鄉里，投入教育公益、關懷青年。美吾華旗下美吾髮曾獲選台灣百大品牌，長年穩居台灣染髮市場領導地位，並獲KANTAR凱度消費者指數調查評為台灣品牌洗髮精品牌市占第一，展現深耕市場五十年的品牌實力。

面對市場變化與永續趨勢，美吾華持續推動產品創新、智慧製造及品牌升級，建置兼具GMP與綠建築認證的智慧工廠，結合自動化生產與多元通路布局，持續提升市場競爭力與永續成長動能。