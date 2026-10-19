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麗寶樂園渡假區企業家庭日再升級 MICE會展、野餐音樂會等一次滿足

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
企業舉辦路跑、健走，多元場地選擇一次滿足。圖／業者提供
企業舉辦路跑、健走，多元場地選擇一次滿足。圖／業者提供

鎖定企業家庭日龐大商機，麗寶樂園渡假區19日宣布，「企業家庭日」歡樂再升級，從親子同樂、企業路跑、野餐音樂會到MICE大型會議展演等，渡假區透過多元場地與跨場域資源整合，全面提供企業一站式場地與更具彈性的活動規劃選擇。

企業家庭日不再只是吃飯、看表演，如何結合休閒娛樂、團隊交流與員工福利，成為企業規劃活動的重要考量。

麗寶樂園渡假區整合水陸雙樂園、雙飯店、大型戶外場地及多元娛樂設施，吸引上百間「全台前五百強」企業選擇在此舉辦企業家庭日，場地量能強大，每場次可舉辦超過1萬5,000人的活動，讓麗寶樂園渡假區光是2025年企業日入園遊客就高達20萬人以上，且持續成長中。

麗寶樂園渡假區擁有約200公頃園區規模，探索世界與馬拉灣水陸雙樂園，另有美樂地親子農場，提供萌寵互動與休閒體驗，企業包場專屬摩天輪企業LOGO燈光秀。

場地涵蓋可容納約1,200人的世界劇場、約1萬人的麗寶休息站廣場，以及適合舉辦野餐音樂會等大型戶外活動的東區落羽松大草原與第二停車場，可依活動規模規劃舞台演出、團康、企業路跑及大型集會。企業包場還可客製專屬全台最大天空之夢摩天輪LOGO燈光秀，更能為企業活動增添品牌亮點。

另外，麗寶福容大飯店擁有270間客房、三大宴會廳，可規劃會議、新品發表、工商展覽與大型宴會；麗寶T11 T12 Hotel則有230間客房，緊鄰麗寶國際賽車場，部分客房可欣賞賽道景觀。結合住宿、餐飲、會議及園區休閒資源，可滿足企業獎勵旅遊、經銷商大會、尾牙春酒及多日活動需求。

麗寶國際賽車場也推出全新的娛樂設施《The Beast野獸戰場》，打造約500坪室內生存遊戲空間，提供生存遊戲及水彈對戰體驗，不受天候影響，適合企業規劃員工團康、團隊挑戰及家庭日活動。

另一項《鬪次元科技運動幻影行動》，則以約300坪沉浸式科技運動空間，規劃了11項互動關卡，結合AR、XR、智慧感測與互動光影科技，讓參與者透過闖關與互動遊戲，享受兼具娛樂與運動的體驗。

麗寶樂園渡假區強調，園區致力於透過企業家庭日活動，協助公司企業深化企業文化與價值，透過多元活動凝聚團隊向心力與認同感，實踐企業社會責任，進一步強化品牌與企業形象。

為了滿足各大企業的客製化活動需求，麗寶樂園渡假區「企業家庭日」歡樂再升級，提供一站式場地與服務，從親子同樂、企業路跑到大型會議展演，渡假區希望透過多元場地與跨場域資源整合，提供企業更具彈性的活動規劃選擇。

麗寶樂園渡假區企業家庭日歡樂再升級，野餐音樂會、路跑健走，多元場地選擇一次滿足。圖／業者提供
麗寶樂園渡假區企業家庭日歡樂再升級，野餐音樂會、路跑健走，多元場地選擇一次滿足。圖／業者提供

麗寶依活動規模規劃大型集會，搭配天空之夢摩天輪燈光秀，為企業增添品牌亮點。圖／業者提供
麗寶依活動規模規劃大型集會，搭配天空之夢摩天輪燈光秀，為企業增添品牌亮點。圖／業者提供

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