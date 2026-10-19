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新光鋼ESG大加分 攜手荒野保護協會守護五股濕地

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
新光鋼ESG大加分，攜手荒野保護協會守護五股濕地。圖／新光鋼提供
新光鋼ESG大加分，攜手荒野保護協會守護五股濕地。圖／新光鋼提供

新光鋼（2031）ESG大加分，舉辦「五股濕地生態棲地維護活動」，由董事長粟明德親自帶領員工及眷屬，響應荒野保護協會長期推動的濕地保育工作，透過移除外來入侵植物小花蔓澤蘭，及整理水鳥灘地，以實際行動改善棲地環境，迎接秋冬候鳥到來。

新光鋼鐵總公司位於五股濕地周邊，與當地自然環境緊密相連。五股濕地是國家級淡水河流域重要濕地之一，根據新北市政府資料，已記錄44科157種鳥類，是候鳥遷徙及水鳥棲息的重要場域。荒野保護協會長期投入當地生態調查、棲地維護及環境教育，透過長期的志工參與與保育行動，持續守護珍貴的濕地生態。

董事長粟明德與員工、眷屬共同移除小花蔓澤蘭，合計清除約27.4公斤，減少外來入侵植物對原生植被的影響；並進行水鳥灘地整理，營造適宜候鳥停棲與覓食的環境。在荒野保護協會的專業引導下，參與者也深入認識濕地生態，讓環境教育從企業延伸至家庭，體會守護自然可以從身邊做起。

新光鋼鐵長期推動廠區生態營造、土壤改善及生物多樣性保育，此次活動更將環境行動延伸至營運所在地周邊。未來將持續結合員工、家庭及民間保育團體的力量，支持在地生態維護，也期盼讓更多人看見荒野保護協會長期耕耘的成果，從腳下的土地出發，實踐企業與自然共生共榮的永續願景。

新光鋼ESG大加分，攜手荒野保護協會守護五股濕地。圖／新光鋼提供
新光鋼ESG大加分，攜手荒野保護協會守護五股濕地。圖／新光鋼提供

新光鋼ESG大加分，攜手荒野保護協會守護五股濕地。圖／新光鋼提供
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濕地 新光鋼 荒野保護協會 小花蔓澤蘭 淡水河

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